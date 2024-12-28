Сили оборони України знищили базу з ремонту "Шахедів" у Росії

26 грудня українські воїни завдали потужного удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області, де ворог ремонтував ударні дрони "Шахеди".
Головні тези:
- Для ураження ворожої цілі було використано щонайменше 3 ракети Storm Shadow.
- Внаслідок атаки загинули 2 солдати РФ, а ще семеро були поранені.
- Українські Збройні Сили мають детальну інформацію про об'єкти збройних сил Росії, і робота з ураження цілей агресора триватиме.
Що відомо про нову успішну операцію Сил оборони України
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил Росії в Орловській області.
Українські захисники звертають увагу на те, що ця успішна бойова операція суттєво знизила потенціал армії РФ, який вона активно використовувала для проведення повітряних атак ударних дронів по цивільній інфраструктурі України.
Окрім того, наголошується, що Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил Росії.
Деталі атаки на базу “Шахедів” у Орловській області
Згідно з даними опозиційного російського телеграм-каналу ASTRА, Сили оборони України використали для повітряного нападу щонайменше 3 ракети Storm Shadow.
Також вдалося дізнатися, що 2 солдати РФ загинули, ще семеро були поранені. Атака відбулася 26 грудня близько 15:40.
Також повідомляється, що що 26 грудня у регіоні працювала сирена, школярів евакуювали.
Ставленик Кремля в регіоні оголосив про ракетну небезпеку, однак про наслідки атаки не повідомляв.
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