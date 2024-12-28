Силы обороны Украины уничтожили базу по ремонту "Шахедов" в России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили базу по ремонту "Шахедов" в России

Генштаб ВСУ
дроны
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26 декабря украинские воины нанесли мощный удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где враг ремонтировал ударные дроны "Шахеды".

Главные тезисы

  • Для поражения вражеской цели было использовано по меньшей мере 3 ракеты Storm Shadow.
  • В результате атаки погибли 2 солдата РФ, а еще семеро были ранены.
  • Украинские Вооруженные Силы располагают подробной информацией об объектах вооруженных сил России, и работа по поражению целей агрессора будет продолжаться.

Что известно о новой успешной операции Сил обороны Украины

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил России в Орловской области.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений, — сказано в официальном заявлении.

Украинские защитники обращают внимание на то, что эта успешная боевая операция существенно снизила потенциал армии РФ, который она активно использовала для проведения воздушных атак ударных дронов по гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, сообщается, что Вооруженные Силы Украины располагают подробной информацией об объектах вооруженных сил России.

Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться. Слава Украине!

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Детали атаки на базу "Шахедов" в Орловской области

Согласно данным оппозиционного российского телеграмм-канала ASTRА, Силы обороны Украины использовали для воздушного нападения по меньшей мере 3 ракеты Storm Shadow.

Также удалось узнать, что 2 солдата РФ погибли, еще семеро были ранены. Атака состоялась 26 декабря около 15.40.

Фото: скриншот

Как минимум 3 ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цимбулово и селом Руднево Болховского района. Источники сообщили, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных погибли, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что 26 декабря в регионе работала сирена, школьники были эвакуированы.

Ставленик Кремля в регионе объявил о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.

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