Ракеты Storm Shadow попали в военный объект ВС России в Орловской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ракеты Storm Shadow попали в военный объект ВС России в Орловской области

Storm Shadow
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Источник:  online.ua

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA сообщает о новой масштабной атаке Сил обороны Украины на военный объект в стране-агрессоре России.

Главные тезисы

  • Украина совершила ракетную атаку на военный объект в России в Орловской области с помощью ракет Storm Shadow.
  • Двое российских военных погибли, а семь получили ранения.
  • Также узнайте детали атаки на российский корабль "Федор Урюпин" в оккупированном Крыму.

Что известно о новой атаке Украины на РФ

Как утверждают анонимные источники ASTRА, речь идет о 3 ракетах Storm Shadow.

Они попали в военный объект в Орловской области в четверг, 26 декабря.

Согласно последним данным, 2 военнослужащих погибли, еще по меньшей мере 7 получили ранения.

26 декабря около 15:40 Орловскую область атаковали ракеты Storm Shadow, как минимум 3 ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цимбулово и селом Руднево Болховского района. Источники сообщили, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных погибли, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что 26 декабря в регионе работала сирена, школьников эвакуировали.

Губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.

Фото: скриншот

Украинский дрон атаковал российский корабль "Федор Урюпин"

23 декабря стало известно, что беспилотник поразил судно "Федор Урюпин".

Что важно понимать, этот корабль страна-агрессорка Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.

Дрон атаковал судно в бухте возле Черноморского, нанеся повреждения.

Беспилотник врезался в борт корабля выше ватерлинии. Хотя судно не затонуло, оно получило повреждения, — было сказано в сообщении.

По данным "Крымского ветра", в последнее время судно не использовалось.

На этом фоне также следует напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.

Это была еще одна успешная и масштабная спецоперация Главного управления разведки Украины.

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