Ракеты Storm Shadow попали в военный объект ВС России в Орловской области

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA сообщает о новой масштабной атаке Сил обороны Украины на военный объект в стране-агрессоре России.
Главные тезисы
- Украина совершила ракетную атаку на военный объект в России в Орловской области с помощью ракет Storm Shadow.
- Двое российских военных погибли, а семь получили ранения.
- Также узнайте детали атаки на российский корабль "Федор Урюпин" в оккупированном Крыму.
Что известно о новой атаке Украины на РФ
Как утверждают анонимные источники ASTRА, речь идет о 3 ракетах Storm Shadow.
Они попали в военный объект в Орловской области в четверг, 26 декабря.
Согласно последним данным, 2 военнослужащих погибли, еще по меньшей мере 7 получили ранения.
Кроме того, указано, что 26 декабря в регионе работала сирена, школьников эвакуировали.
Губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.
Украинский дрон атаковал российский корабль "Федор Урюпин"
23 декабря стало известно, что беспилотник поразил судно "Федор Урюпин".
Что важно понимать, этот корабль страна-агрессорка Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.
Дрон атаковал судно в бухте возле Черноморского, нанеся повреждения.
По данным "Крымского ветра", в последнее время судно не использовалось.
На этом фоне также следует напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.
Это была еще одна успешная и масштабная спецоперация Главного управления разведки Украины.
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