Ракеты Storm Shadow попали в военный объект ВС России в Орловской области

Российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA сообщает о новой масштабной атаке Сил обороны Украины на военный объект в стране-агрессоре России.

Что известно о новой атаке Украины на РФ

Как утверждают анонимные источники ASTRА, речь идет о 3 ракетах Storm Shadow.

Они попали в военный объект в Орловской области в четверг, 26 декабря.

Согласно последним данным, 2 военнослужащих погибли, еще по меньшей мере 7 получили ранения.

26 декабря около 15:40 Орловскую область атаковали ракеты Storm Shadow, как минимум 3 ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цимбулово и селом Руднево Болховского района. Источники сообщили, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных погибли, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что 26 декабря в регионе работала сирена, школьников эвакуировали.

Губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.

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Украинский дрон атаковал российский корабль "Федор Урюпин"

23 декабря стало известно, что беспилотник поразил судно "Федор Урюпин".

Что важно понимать, этот корабль страна-агрессорка Россия захватила во время оккупации Крыма в 2014 году.

Дрон атаковал судно в бухте возле Черноморского, нанеся повреждения.

Беспилотник врезался в борт корабля выше ватерлинии. Хотя судно не затонуло, оно получило повреждения, — было сказано в сообщении. Поделиться

По данным "Крымского ветра", в последнее время судно не использовалось.

На этом фоне также следует напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.