Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 28 декабря российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села ударными беспилотниками, однако ни один из них не долетел до цели благодаря слаженной сил ПВО.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно обезвредили 16 вражеских беспилотников.
  • Атака РФ привела к пожару на крыше многоэтажки в Николаеве.
  • Ни один человек не пострадал в результате атаки российскими дронами-камикадзе.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, новая вражеская атака началась еще в 23:00 27 декабря.

На этот раз армия РФ использовала 16 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ).

По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БпЛА в Николаевской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что один беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают украинские защитники.

Фото: facebook.com/kpszsu

Детали атаки России на Николаев

Страна-агрессорка снова атаковала город "Шахедами" и повредила жилой дом. По предварительным данным, произошло возгорание крыши многоэтажки.

Новыми подробностями поделились глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По их словам, обстрел произошел в ночь на 28 декабря. В результате атаки на крыше многоэтажки возник пожар.

В результате обстрела "Шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки. Информация уточняется, — говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно, что граждане не пострадали.

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