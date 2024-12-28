Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ

Ночью 28 декабря российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села ударными беспилотниками, однако ни один из них не долетел до цели благодаря слаженной сил ПВО.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно обезвредили 16 вражеских беспилотников.
- Атака РФ привела к пожару на крыше многоэтажки в Николаеве.
- Ни один человек не пострадал в результате атаки российскими дронами-камикадзе.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, новая вражеская атака началась еще в 23:00 27 декабря.
На этот раз армия РФ использовала 16 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов (районы пусков: Приморско-Ахтарск — РФ).
Кроме того, сообщается, что один беспилотник-имитатор был локационно потерян.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаев. Обошлось без жертв и пострадавших.
Детали атаки России на Николаев
Страна-агрессорка снова атаковала город "Шахедами" и повредила жилой дом. По предварительным данным, произошло возгорание крыши многоэтажки.
Новыми подробностями поделились глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской голова Николаева Александр Сенкевич.
По их словам, обстрел произошел в ночь на 28 декабря. В результате атаки на крыше многоэтажки возник пожар.
Впоследствии стало известно, что граждане не пострадали.
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