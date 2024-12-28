США готовят новый масштабный пакет военной помощи для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

США готовят новый масштабный пакет военной помощи для Украины

военная помощь
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Источник:  Associated Press

Команда действующего американского лидера Джо Байдена намерена передать Украине очередной большой пакет военной помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Главные тезисы

  • Новая помощь США будет включать боеприпасы для зенитно-ракетных систем и другие важные компоненты для украинской обороны.
  • Также Вашингтон планирует передать Украине новые системы ПВО.
  • Администрация Байдена нацелена на максимальную поддержку Киева до истечения президентского срока.

Что известно о новой помощи от США

Важными подробностями с журналистами поделились американские чиновники, говорившие на условиях анонимности.

По их словам, администрация Джо Байдена нацелена на то, чтобы максимально поддержать Украину до завершения президентского срока.

Как удалось узнать СМИ, новый пакет военной помощи от США будет включать в себя:

  • большое количество боеприпасов для зенитно-ракетных систем NASAMS,

  • боеприпасы для системы противовоздушной обороны HAWK

  • ракеты Stinger,

  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Согласно последним данным, объявление о предоставлении нового пакета помощи состоится уже в понедельник, 30 декабря.

Что говорят власти США

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, вскоре Байден одобрит передачу еще одного пакета помощи Украине, который будет содержать, в частности, системы ПВО.

Он также подчеркнул, что Штаты остаются абсолютно преданными укреплению украинской противовоздушной обороны. На этом фоне он упомянул о массированном ударе по регионам на Рождество.

Кроме того, Кирби отметил, что в течение следующих нескольких дней Украина получит от США еще один пакет помощи.

Который будет включать, конечно, системы противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь ей отразить эти нападения, а также помочь ей в боях в Курске и вокруг него, чтобы отразить эти северокорейские волны, а также продолжить свои оборонные операции против россиян на востоке.

Джон Кирби

Джон Кирби

Представитель Белого дома

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