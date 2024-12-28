США готовят новый масштабный пакет военной помощи для Украины

Что известно о новой помощи от США

Важными подробностями с журналистами поделились американские чиновники, говорившие на условиях анонимности.

По их словам, администрация Джо Байдена нацелена на то, чтобы максимально поддержать Украину до завершения президентского срока.

Как удалось узнать СМИ, новый пакет военной помощи от США будет включать в себя:

большое количество боеприпасов для зенитно-ракетных систем NASAMS,

боеприпасы для системы противовоздушной обороны HAWK

ракеты Stinger,

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Согласно последним данным, объявление о предоставлении нового пакета помощи состоится уже в понедельник, 30 декабря.

Что говорят власти США

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, вскоре Байден одобрит передачу еще одного пакета помощи Украине, который будет содержать, в частности, системы ПВО.

Он также подчеркнул, что Штаты остаются абсолютно преданными укреплению украинской противовоздушной обороны. На этом фоне он упомянул о массированном ударе по регионам на Рождество.

Кроме того, Кирби отметил, что в течение следующих нескольких дней Украина получит от США еще один пакет помощи.