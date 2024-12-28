США готують новий масштабний пакет військової допомоги для України

Що відомо про нову допомогу від США

Важливими подробицями з журналістами поділилися американські чиновники, які говорили на умовах анонімності.

За їхніми словами, наразі адміністрація Джо Байдена націлена на те, щоб максимально підтримати Україну до завершення президентського терміну.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, новий пакет військової допомоги від США включатиме:

чималу кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS,

боєприпаси для системи протиповітряної оборони HAWK

ракети Stinger,

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Згідно з останніми даними, оголошення про надання нового пакету допомоги відбудеться уже в понеділок, 30 грудня.

Що каже влада США

З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, незабаром Байден схвалить передачу ще одного пакета допомоги Україні, який міститиме, зокрема, системи ППО.

Він також наголосив, що Штати залишаються абсолютно відданими зміцненню української протиповітряної оборони. На цьому тлі він згадав про масований удар по регіонах на Різдво.

Окрім того, Кірбі зазначив, що впродовж наступних кількох днів Україна отримає від США ще один пакет безпекової допомоги.