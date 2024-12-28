США готують новий масштабний пакет військової допомоги для України

Команда чинного американського лідера Джо Байдена має намір передати Україні черговий великий пакет військової допомоги на суму 1,25 мільярда доларів.
Головні тези:
- Нова допомога від США включатиме боєприпаси для зенітно-ракетних систем та інші важливі компоненти для української оборони.
- Також Вашингтон планує передати Україні нові системи ППО.
- Адміністрація Байдена націлена на максимальну підтримку Києва до завершення президентського терміну.
Що відомо про нову допомогу від США
Важливими подробицями з журналістами поділилися американські чиновники, які говорили на умовах анонімності.
За їхніми словами, наразі адміністрація Джо Байдена націлена на те, щоб максимально підтримати Україну до завершення президентського терміну.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, новий пакет військової допомоги від США включатиме:
чималу кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS,
боєприпаси для системи протиповітряної оборони HAWK
ракети Stinger,
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Згідно з останніми даними, оголошення про надання нового пакету допомоги відбудеться уже в понеділок, 30 грудня.
Що каже влада США
З заявою з цього приводу виступив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, незабаром Байден схвалить передачу ще одного пакета допомоги Україні, який міститиме, зокрема, системи ППО.
Він також наголосив, що Штати залишаються абсолютно відданими зміцненню української протиповітряної оборони. На цьому тлі він згадав про масований удар по регіонах на Різдво.
Окрім того, Кірбі зазначив, що впродовж наступних кількох днів Україна отримає від США ще один пакет безпекової допомоги.
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