Україна отримала 485 млн дол від США та Світового банку — куди залучать кошти

Україна отримала 485 млн дол від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.
Головні тези:
- Україна отримала 485 млн дол від США та Світового банку для компенсації соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
- Частину коштів Україна спрямує на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення, фінансування відновлення та стійкості країни, розвиток приватного сектору, підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я та розбудову безпечного освітнього середовища.
США та Світовий банк надали Україні 485 млн дол
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
Україна отримала близько 1,2 млрд дол від Японії
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку. Кошти надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
За його словами, кошти, зокрема, розподілені так:
602 млн дол спрямовано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;
400 млн дол за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;
250 млн дол за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;
220 млн дол у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;
200 млн дол — проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.
Дякуємо Японії та Світовому банку за постійну залученість у зміцнення й розбудову України.
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