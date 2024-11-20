Допомога США. Остін анонсував постачання Україні протипіхотних мін

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада заявив, що його країна відправить Україні протипіхотні міни. Це рішення пов'язане зі зміною тактики росіян.

Україна отримає протипіхотні міни від США

Своєю заявою Остін офіційно підтвердив інформацію ЗМІ щодо того, що президент США Джо Байден санкціонував постачання протипіхотних мін Україні.

За словами глави Пентагону, наразі на полі бою лідирують російські наземні війська, а не бронетранспортери. Саме тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".

Наземні міни, які ми хотіли б їм надати — це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно. Ллойд Остін Міністр оборони США

Також Остін заявив, що адміністрація президента Джо Байдена оголосить нову військову допомогу Україні 20 листопада.

Пізніше сьогодні Білий дім оголосить про додаткову безпекову допомогу Україні на суму до 275 млн дол, щоб задовольнити критичні потреби на полі бою. Це включатиме боєприпаси для ракетних систем, артилерії та різного танкового озброєння, — сказав глава Пентагону під час зустрічі з керівниками оборонних відомств АСЕАН в Лаосі. Поширити

Байден ухвалив важливе рішення щодо України

Як вдалося дізнатися американським журналістам, чинний президент США Джо Байден підтримав надання Україні протипіхотних мін.

Це рішення стало наступним після нещодавнього дозволу президента США використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб Росії.

За словами одного з інсайдерів, цей тип протипіхотних мін є "нестійким". Насамперед йдеться про те, що вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Окрім того, наголошується, що влада України вже взяла на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.