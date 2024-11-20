Помощь США. Остин анонсировал поставки Украине противопехотных мин

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября заявил, что его страна отправит Украине противопехотные мины. Это решение связано с изменением тактики россиян.

Украина получит противопехотные мины от США

Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине.

По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.

Наземные мины, которые мы хотели бы им предоставить — это мины, которые не являются постоянными, то есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируются, и это делает их гораздо более безопасными, чем те, которые они создают самостоятельно. Ллойд Остин Министр обороны США

Также Остин заявил, что администрация президента Джо Байдена объявит новую военную помощь Украине 20 ноября.

Позже сегодня Белый дом объявит о дополнительной помощи безопасности Украины на сумму до 275 млн долл, чтобы удовлетворить критические потребности на поле боя. Это будет включать в себя боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и различного танкового вооружения, — сказал глава Пентагона во время встречи с руководителями оборонных ведомств АСЕАН в Лаосе. Поделиться

Байден принял важное решение по Украине

Как удалось узнать американским журналистам, действующий президент США Джо Байден поддержал предоставление Украине противопехотных мин.

Это решение стало следующим после недавнего разрешения президента США использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

По словам одного из инсайдеров, этот тип противопехотных мин является "неустойчивым". Прежде всего, речь идет о том, что они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

Кроме того, отмечается, что власти Украины уже взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах.