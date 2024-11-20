Помощь США. Остин анонсировал поставки Украине противопехотных мин

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября заявил, что его страна отправит Украине противопехотные мины. Это решение связано с изменением тактики россиян.
Главные тезисы
- Поставки противопехотных мин в Украину со стороны США связаны с изменением тактики российских войск на поле боя.
- Противопехотные мины, предоставленные Украине, являются самоуничтожающимися и безопасными для гражданского населения.
- Важность помощи США Украине заключается в поддержке обороноспособности страны перед российской агрессией.
Украина получит противопехотные мины от США
Своим заявлением Остин официально подтвердил информацию СМИ, что президент США Джо Байден санкционировал поставки противопехотных мин Украине.
По словам главы Пентагона, на поле боя лидируют российские наземные войска, а не бронетранспортеры. Именно поэтому Украина нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия со стороны россиян.
Также Остин заявил, что администрация президента Джо Байдена объявит новую военную помощь Украине 20 ноября.
Байден принял важное решение по Украине
Как удалось узнать американским журналистам, действующий президент США Джо Байден поддержал предоставление Украине противопехотных мин.
Это решение стало следующим после недавнего разрешения президента США использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
По словам одного из инсайдеров, этот тип противопехотных мин является "неустойчивым". Прежде всего, речь идет о том, что они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.
Кроме того, отмечается, что власти Украины уже взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах.
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