Украина получила 485 млн долл от США и Всемирного банка — куда направят средства

Украина получила 485 млн долл от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Главные тезисы
- Украина получила 485 млн долл от США и Всемирного банка для компенсации социальных расходов и развития страны.
- Часть средств будет направлена на соцзащиту малообеспеченных слоев населения и финансирование восстановления Украины.
- Средства также будут использованы для развития частного сектора, улучшения государственных расходов на здравоохранение и создания безопасной среды.
США и Всемирный банк предоставили Украине 485 млн долл
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
Украина получила около 1,2 млрд долл от Японии
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии из-за проектов Всемирного банка. Денежные средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса.
По его словам, средства, в частности, распределены следующим образом:
602 млн долл. направлено в рамках проекта INSPIRE на обеспечение соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения;
400 млн долл. по программе SURGE на финансирование восстановления и устойчивости Украины;
250 млн долл. по проекту RISE на развитие частного сектора;
220 млн долл. в рамках проекта THRIVE для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение;
200 млн долл. — проект LEARN для развития безопасной и комфортной образовательной среды.
Спасибо Японии и Всемирному банку за постоянную вовлеченность в укрепление и развитие Украины.
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