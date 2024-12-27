Украина получила 485 млн долл от США и Всемирного банка — куда направят средства

Украина получила 485 млн долл от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.

США и Всемирный банк предоставили Украине 485 млн долл

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 млн долл выделили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка. Поделиться

По его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Спасибо США, USAID и Всемирный банк за весомую поддержку украинцев. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Украина получила около 1,2 млрд долл от Японии

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии из-за проектов Всемирного банка. Денежные средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса.

По его словам, средства, в частности, распределены следующим образом:

602 млн долл. направлено в рамках проекта INSPIRE на обеспечение соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения;

400 млн долл. по программе SURGE на финансирование восстановления и устойчивости Украины;

250 млн долл. по проекту RISE на развитие частного сектора;

220 млн долл. в рамках проекта THRIVE для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение;

200 млн долл. — проект LEARN для развития безопасной и комфортной образовательной среды.