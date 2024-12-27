США ввели санкції проти грузинського олігарха Іванішвілі

Іванішвілі потрапив під санкції США

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Згідно з повідомленням, Вашингтон оголосив його персоною нон грата "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії — майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. В результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території.

США рішуче засудили політику Іванішвілі, зокрема його участь у жорстоких репресіях проти протестувальників, медійників, активістів правозахисників та опозиційних лідерів. Уряд США наголосив на своєму намірі домогтися справедливості для тих, хто зазнав утисків у результаті цих дій.

Бідзіна Іванішвілі був внесений до санкційного списку згідно з Указом Президента США № 14024.

У Держдепі США наголосили, що він несе відповідальність за дії чи політику, які "підривають демократичні процеси чи інститути в Сполучених Штатах або за кордоном, або є співучасником таких дій чи політики, або прямо чи опосередковано бере участь, чи намагається брати участь у таких діях чи політиці, що підривають демократичні процеси чи інститути в Сполучених Штатах або за кордоном, від імені чи в інтересах, прямо чи опосередковано, уряду Російської Федерації".

Країни Балтії ввели санкції проти грузинських можновладців через розгін протестів

Литва ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в X (Twitter).

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

заступник голови МВС Йосеб Челідзе;

заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;

заступник голови МВС Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);

заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Вказаним особам заборонили в'їзд у Литву, Латвію та Естонію.