США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили
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Политика
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США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили

Госдеп США
Иванишвили
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27 декабря Соединенные Штаты решили ввести санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы господствующей партии Грузии "Грузинская мечта".

Главные тезисы

  • США ввели санкции против Бидзины Иванишвили из-за нарушения демократических процессов и прав человека в Грузии.
  • Действия олигарха и его партии “Грузинская мечта” поставили под угрозу демократию и евроатлантическое будущее страны.
  • Санкции направлены на сдерживание влияния России в Грузии.

Иванишвили попал под санкции США

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

Согласно сообщению, Вашингтон объявил его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии — будущее, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и предусмотрено грузинской конституцией. В результате Грузия стала уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.

США решительно осудили политику Иванишвили, в частности, его участие в жестоких репрессиях против протестующих, медийщиков, активистов правозащитников и оппозиционных лидеров. Правительство США отметило свое намерение добиться справедливости для тех, кто подвергся притеснениям в результате этих действий.

Бидзина Иванишвили был внесен в санкционный список согласно Указу Президента США №14024.

В Госдепе США подчеркнули, что он несет ответственность за действия или политику, которые "подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, или являются соучастником таких действий или политики, или прямо или косвенно участвуют, или пытаются участвовать в таких действиях или политике, подрывающие демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации".

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter).

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

  • первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

  • заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

  • заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

  • заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

  • глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

  • директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

  • директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

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