США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили

Иванишвили попал под санкции США

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

Согласно сообщению, Вашингтон объявил его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии — будущее, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и предусмотрено грузинской конституцией. В результате Грузия стала уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.

США решительно осудили политику Иванишвили, в частности, его участие в жестоких репрессиях против протестующих, медийщиков, активистов правозащитников и оппозиционных лидеров. Правительство США отметило свое намерение добиться справедливости для тех, кто подвергся притеснениям в результате этих действий.

Бидзина Иванишвили был внесен в санкционный список согласно Указу Президента США №14024.

В Госдепе США подчеркнули, что он несет ответственность за действия или политику, которые "подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, или являются соучастником таких действий или политики, или прямо или косвенно участвуют, или пытаются участвовать в таких действиях или политике, подрывающие демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации".

Страны Балтии ввели санкции против грузинских чиновников из-за разгона протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в X (Twitter).

Санкции ввели против основателя руководящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;

заместитель главы МВД Йосеб Челидзе;

заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;

заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;

глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Миллери Лагазаури (находится под санкциями США);

заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;

директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;

директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву, Латвию и Эстонию.