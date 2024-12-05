Грузинские оппозиционеры обратились с требованиями к олигарху Иванишвили
Категория
Мир
Дата публикации

Грузинские оппозиционеры обратились с требованиями к олигарху Иванишвили

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.

Главные тезисы

  • Оппозиционеры требуют освободить политических заключенных и провести новые выборы.
  • Противоречия между оппозицией и правительством Грузии показывают нестабильность политической обстановки.
  • Оппозиция обратилась к основателю “Грузинской мечты” с требованиями для преодоления кризиса.

Оппозиция обратилась к "отцу" "Грузинской мечты"

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

  • немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

  • назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна! — говорится в совместном заявлении оппозиционных политических партий.

Ранее такие же требования Театра Руставели озвучил режиссер Паата Циколия.

Протесты в Грузии 5 декабря: что известно

В восьмой день антиправительственных протестов в Тбилиси проспект Руставели перекрыт, но людей меньше, чем в предыдущие дни, передает корреспондент «Эха Кавказа».

Накануне полиция впервые не разогнала демонстрантов.

Премьер Ираклий Кобахидзе лживо заявил, что "нацмайдан" провалился.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.

Полная фальшь содержится в этом заявлении. В нем говорится о мирных митингующих, когда вы видели, как мирны были эти митинги в Грузии. Когда мы видим фальсификации такого масштаба в заявлении руководителя Госдепартамента, это очень тревожно. У меня очень большая надежда на то, что после 20 января мы такой фальши не встретим ни в одном заявлении США. Действующая администрация [Байдена] сейчас пытается оставить новой администрации [Трампа] как можно более тяжелую ситуацию в целом регионе — это касается Украины, Грузии, и это заявление является продолжением всего этого.

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