Грузинские оппозиционеры обратились с требованиями к олигарху Иванишвили

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.
Главные тезисы
- Оппозиционеры требуют освободить политических заключенных и провести новые выборы.
- Противоречия между оппозицией и правительством Грузии показывают нестабильность политической обстановки.
- Оппозиция обратилась к основателю “Грузинской мечты” с требованиями для преодоления кризиса.
Оппозиция обратилась к "отцу" "Грузинской мечты"
Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.
Оппозиция требует:
немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;
назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.
Ранее такие же требования Театра Руставели озвучил режиссер Паата Циколия.
Протесты в Грузии 5 декабря: что известно
В восьмой день антиправительственных протестов в Тбилиси проспект Руставели перекрыт, но людей меньше, чем в предыдущие дни, передает корреспондент «Эха Кавказа».
Накануне полиция впервые не разогнала демонстрантов.
Премьер Ираклий Кобахидзе лживо заявил, что "нацмайдан" провалился.
Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-