Грузинские оппозиционеры обратились с требованиями к олигарху Иванишвили

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.

Оппозиция обратилась к "отцу" "Грузинской мечты"

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна! — говорится в совместном заявлении оппозиционных политических партий. Поделиться

Ранее такие же требования Театра Руставели озвучил режиссер Паата Циколия.

Протесты в Грузии 5 декабря: что известно

В восьмой день антиправительственных протестов в Тбилиси проспект Руставели перекрыт, но людей меньше, чем в предыдущие дни, передает корреспондент «Эха Кавказа».

Накануне полиция впервые не разогнала демонстрантов.

Премьер Ираклий Кобахидзе лживо заявил, что "нацмайдан" провалился.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.