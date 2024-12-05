Грузинські опозиціонери звернулися з вимогами до олігарха Іванішвілі
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Грузинські опозиціонери звернулися з вимогами до олігарха Іванішвілі

Грузія
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Джерело:  Ехо Кавказу

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, але не визнають легітимність парламенту, опублікували спільну заяву.

Головні тези:

  • Опозиція вимагає негайного звільнення політичних ув'язнених та припинення справ проти них.
  • За вимогами опозиції, потрібно призначити нові парламентські вибори з незалежним виборчим органом.
  • Суперечності між опозицією та урядом Грузії підкреслюють нестабільність політичної ситуації у країні.

Опозиція звернулася до “батька” “Грузинської мрії”

Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.

Опозиція вимагає:

  • негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

  • призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча! — йдеться у спільній заяві опозиційних політичних партій.

Раніше такі ж вимоги Театру Руставелі озвучив режисер Паата Ціколія.

Протести у Грузії 5 грудня: що відомо

У восьмий день антиурядових протестів у Тбілісі проспект Руставелі перекритий, але людей менше, ніж попередніми днями, передає кореспондент «Еха Кавказу».

Напередодні поліція вперше не розігнала демонстрантів.

Прем'єр Іраклій Кобахідзе брехливо заявив, що "нацмайдан" провалився.

Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.

Повна фальш міститься у цій заяві. У ньому йдеться про мирних мітингувальників, коли ви бачили, які мирні були ці мітинги у Грузії. Коли ми бачимо фальсифікацію такого масштабу у заяві керівника Держдепартаменту, це дуже тривожно. У мене дуже велика надія на те, що після 20 січня ми такої фальші не зустрінемо в жодній заяві США. Діюча адміністрація [Байдена] зараз намагається залишити новій адміністрації [Трампа] якомога важчу ситуацію в цілому регіоні — це стосується України, Грузії, і ця заява є продовженням усього цього.

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