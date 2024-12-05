Грузинські опозиціонери звернулися з вимогами до олігарха Іванішвілі

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, але не визнають легітимність парламенту, опублікували спільну заяву.

Опозиція звернулася до “батька” “Грузинської мрії”

Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.

Опозиція вимагає:

негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча! — йдеться у спільній заяві опозиційних політичних партій. Поширити

Раніше такі ж вимоги Театру Руставелі озвучив режисер Паата Ціколія.

Протести у Грузії 5 грудня: що відомо

У восьмий день антиурядових протестів у Тбілісі проспект Руставелі перекритий, але людей менше, ніж попередніми днями, передає кореспондент «Еха Кавказу».

Напередодні поліція вперше не розігнала демонстрантів.

Прем'єр Іраклій Кобахідзе брехливо заявив, що "нацмайдан" провалився.

Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.