Сили ППО знешкодили усі дрони під час нової атаки РФ

Уночі 28 грудня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села ударними безпілотниками, однак жодний з них не долетів до цілі завдяки злагодженій сил ППО.
Головні тези:
- Сили ППО успішно знешкодили 16 ворожих безпілотників.
- Атака РФ призвела до пожежі на даху багатоповерхівки у місті Миколаїв.
- Жодна цивільна особа не постраждала внаслідок атаки російськими дронами-камікадзе.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, нова ворожа атака розпочалася ще о 23:00 27 грудня.
Цього разу армія РФ використала 16 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).
Окрім того, наголошується, що один безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Деталі атаки Росії на Миколаїв
Країна-агресорка знову атакувала місто "Шахедами" й пошкодила житловий будинок. За попередніми даними, сталося загоряння даху багатоповерхівки.
Новими подробицями поділилися голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
За їхніми словами, обстріл стався в ніч на 28 грудня. Російський дрон-камікадзе влучили в житловий сектор міста. Унаслідок атаки на даху багатоповерхівки виникла пожежа.
Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється, — йшлося в повідомленні.
Згодом стало відомо, що цивільні не постраждали.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-