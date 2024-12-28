Сили ППО знешкодили усі дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили усі дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 28 грудня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села ударними безпілотниками, однак жодний з них не долетів до цілі завдяки злагодженій сил ППО.

Головні тези:

  • Сили ППО успішно знешкодили 16 ворожих безпілотників.
  • Атака РФ призвела до пожежі на даху багатоповерхівки у місті Миколаїв.
  • Жодна цивільна особа не постраждала внаслідок атаки російськими дронами-камікадзе.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, нова ворожа атака розпочалася ще о 23:00 27 грудня.

Цього разу армія РФ використала 16 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що один безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

Фото: facebook.com/kpszsu

Деталі атаки Росії на Миколаїв

Країна-агресорка знову атакувала місто "Шахедами" й пошкодила житловий будинок. За попередніми даними, сталося загоряння даху багатоповерхівки.

Новими подробицями поділилися голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

За їхніми словами, обстріл стався в ніч на 28 грудня. Російський дрон-камікадзе влучили в житловий сектор міста. Унаслідок атаки на даху багатоповерхівки виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється, — йшлося в повідомленні.

Згодом стало відомо, що цивільні не постраждали.

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