Сили ППО знешкодили усі дрони під час нової атаки РФ

Уночі 28 грудня російські загарбники знову атакували мирні українські міста та села ударними безпілотниками, однак жодний з них не долетів до цілі завдяки злагодженій сил ППО.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, нова ворожа атака розпочалася ще о 23:00 27 грудня.

Цього разу армія РФ використала 16 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що один безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Деталі атаки Росії на Миколаїв

Країна-агресорка знову атакувала місто "Шахедами" й пошкодила житловий будинок. За попередніми даними, сталося загоряння даху багатоповерхівки.

Новими подробицями поділилися голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

За їхніми словами, обстріл стався в ніч на 28 грудня. Російський дрон-камікадзе влучили в житловий сектор міста. Унаслідок атаки на даху багатоповерхівки виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється, — йшлося в повідомленні.

Згодом стало відомо, що цивільні не постраждали.