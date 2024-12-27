ЗМІ розкрили головну таємницю російської ракети "Орєшнік"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗМІ розкрили головну таємницю російської ракети "Орєшнік"

ракета РФ
Джерело:  Financial Times

Редакції видання Financial Times вдалося з'ясувати, що країна-агресорка Росія активно використовує західне обладнання для виробництва ракети "Орєшнік". Тобто без іноземних технологій її просто не існувало б.

Головні тези:

  • Росія не змогла б створити “Орєшнік” без західних технологій.
  • Залежність РФ від іноземних технологій, зокрема систем управління з ЧПК, підтверджується фактами закупівлі відповідних компонентів у японських та німецьких компаніях.
  • Російські інженерні інститути активно шукали працівників, які мали досвід роботи в іноземних підприємствах. 

“Орєшнік” не є результатом російського технологічного прогресу

Журналісти звертають увагу на те, що два провідні російські інженерні інститути з розробки зброї, які активно займалися створенням "Орєшніка", шукали працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.

Це підтверджує той факт, що Росія залишається критично залежною від іноземних технологій, які підпадають під санкції Заходу.

Найчіткіше ця залежність прослідковується у сфері комп'ютерного числового програмного керування (ЧПК).

Що важливо розуміти, це технології, які є незамінними для розробки "Орєшніка". Саме вони дають можливість заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп'ютери для управління інструментами.

Нові важливі деталі розробки “Орєшніка”

Як зазначають британські журналісти, в оголошеннях МІТ за 2024 рік — провідної установи з розробки російських твердопаливних балістичних ракет, — вказано, що вона використовує системи Fanuc, Siemens, Haidenhein.

Що важливо розуміти, Fanuc — японська компанія, а дві інші — німецькі. Кожна з них спеціалізується на виробництві систем керування для високоточних верстатів з ЧПК.

Ці ж три західні компанії згадуються в оголошеннях "Созвездия", яка вказала однією зі своїх спеціалізацій "автоматизовані системи управління і зв'язку" для військового використання. В оголошенні вимагається "знання систем з ЧПК — Fanuc, Siemens, Haidenhain".

Світова спільнота не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ тривалий період часу покладалася на верстати іноземного виробництва, хоча й Захід намагався цьому перешкодити.

Ба більше, Москва досі закуповує велику кількість високоточних металообробних верстатів у КНР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Орєшніка" не існує. Що з'ясувалося після дослідження уламків ракети
Орєшнік
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російські аеропорти оголосили план "Килим" — що відбувається
аеропорт Астрахань
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 13 дронів під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?