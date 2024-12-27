Редакції видання Financial Times вдалося з'ясувати, що країна-агресорка Росія активно використовує західне обладнання для виробництва ракети "Орєшнік". Тобто без іноземних технологій її просто не існувало б.

“Орєшнік” не є результатом російського технологічного прогресу

Журналісти звертають увагу на те, що два провідні російські інженерні інститути з розробки зброї, які активно займалися створенням "Орєшніка", шукали працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.

Це підтверджує той факт, що Росія залишається критично залежною від іноземних технологій, які підпадають під санкції Заходу.

Найчіткіше ця залежність прослідковується у сфері комп'ютерного числового програмного керування (ЧПК).

Що важливо розуміти, це технології, які є незамінними для розробки "Орєшніка". Саме вони дають можливість заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп'ютери для управління інструментами.

Нові важливі деталі розробки “Орєшніка”

Як зазначають британські журналісти, в оголошеннях МІТ за 2024 рік — провідної установи з розробки російських твердопаливних балістичних ракет, — вказано, що вона використовує системи Fanuc, Siemens, Haidenhein.

Що важливо розуміти, Fanuc — японська компанія, а дві інші — німецькі. Кожна з них спеціалізується на виробництві систем керування для високоточних верстатів з ЧПК.

Ці ж три західні компанії згадуються в оголошеннях "Созвездия", яка вказала однією зі своїх спеціалізацій "автоматизовані системи управління і зв'язку" для військового використання. В оголошенні вимагається "знання систем з ЧПК — Fanuc, Siemens, Haidenhain". Поширити

Світова спільнота не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ тривалий період часу покладалася на верстати іноземного виробництва, хоча й Захід намагався цьому перешкодити.