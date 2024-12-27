Сили ППО збили 13 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 27 грудня армія Росії знову атакувала українські міста та села десятками дронів. Жоден з них не долетів до цілі завдяки злагодженій роботі сил ППО.
Головні тези:
- Сили ППО України відзвітували про успішне збиття 13 ударних дронів під час атаки РФ.
- Українські війська активно протистоять ворожим атакам шляхом залучення зенітних ракетних військ, РЕБ та інших підрозділів.
- Армія РФ здійснила атаки на 12 громад Сумщини.
Сили ППО відзвітували про результати своєї робити
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, нова ворожа атака почалася ще 26 грудня о 19:00.
Російські загарбники завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської обл. — РФ.
Окрім того, ворог використав 24 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Варто також зазначити, що завдяки успішній протидії Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Армія РФ здійснила атаки на 12 громад Сумщини
Протягом 26 грудня російські окупанти здійснили 169 обстрілів Сумської області. Загалом прогриміло понад 300 вибухів, загинув цивільний чоловік, є пошкодження.
Окрім того, наголошується, що по Краснопільській громаді ворог здійснював мінометні обстріли, атакував FPV-дронами, а також скидав КАБ.
Наразі відомо про руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула.
У Середино-Будській громаді зафіксували мінометні обстріли, атаки FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА — 47 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок.
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