Сили ППО збили 13 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 27 грудня армія Росії знову атакувала українські міста та села десятками дронів. Жоден з них не долетів до цілі завдяки злагодженій роботі сил ППО.

Сили ППО відзвітували про результати своєї робити

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, нова ворожа атака почалася ще 26 грудня о 19:00.

Російські загарбники завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської обл. — РФ.

Окрім того, ворог використав 24 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях, — повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Варто також зазначити, що завдяки успішній протидії Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Армія РФ здійснила атаки на 12 громад Сумщини

Протягом 26 грудня російські окупанти здійснили 169 обстрілів Сумської області. Загалом прогриміло понад 300 вибухів, загинув цивільний чоловік, є пошкодження.

Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади, — повідомляє місцева влада. Поширити

Окрім того, наголошується, що по Краснопільській громаді ворог здійснював мінометні обстріли, атакував FPV-дронами, а також скидав КАБ.

Наразі відомо про руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула.