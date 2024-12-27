Силы ПВО сбили 13 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 27 декабря армия России снова атаковала украинские города и села десятками дронов. Ни один из них не долетел до цели благодаря слаженной работе сил ПВО.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая вражеская атака началась еще 26 декабря в 19:00.

Российские захватчики нанесли удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской обл. — РФ.

Кроме того, враг использовал 24 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов с направлений Орел, Брянск, Миллерово — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 13 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях, — сообщают Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Следует также отметить, что благодаря успешному противодействию Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Армия РФ совершила атаки на 12 общин Сумщины

В течение 26 декабря российские оккупанты совершили 169 обстрелов Сумской области. В общей сложности прогремело более 300 взрывов, погиб гражданский мужчина, есть повреждения.

Зафиксировано 311 взрывов. Под обстрелы попали Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины, — сообщают местные власти. Поделиться

Кроме того, указано, что по Краснопольской общине враг совершал минометные обстрелы, атаковал FPV-дронами, а также сбрасывал КАБ.

Известно о разрушении и возгорании частного дома. Один человек погиб.