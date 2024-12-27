Силы ПВО сбили 13 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 27 декабря армия России снова атаковала украинские города и села десятками дронов. Ни один из них не долетел до цели благодаря слаженной работе сил ПВО.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины отчитались об успешном сбитии 13 ударных дронов во время атаки РФ.
- Украинские войска активно противостоят вражеским атакам путем привлечения зенитных ракетных войск, РЭБ и других подразделений.
- Армия РФ совершила атаки на 12 общин Сумщины.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая вражеская атака началась еще 26 декабря в 19:00.
Российские захватчики нанесли удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской обл. — РФ.
Кроме того, враг использовал 24 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов с направлений Орел, Брянск, Миллерово — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Следует также отметить, что благодаря успешному противодействию Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Армия РФ совершила атаки на 12 общин Сумщины
В течение 26 декабря российские оккупанты совершили 169 обстрелов Сумской области. В общей сложности прогремело более 300 взрывов, погиб гражданский мужчина, есть повреждения.
Кроме того, указано, что по Краснопольской общине враг совершал минометные обстрелы, атаковал FPV-дронами, а также сбрасывал КАБ.
Известно о разрушении и возгорании частного дома. Один человек погиб.
В Середино-Будской общине зафиксировали минометные обстрелы, атаки FPV-дронами, сброс ВОГ с БпЛА — 47 взрывов. В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом, частный жилой дом.
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