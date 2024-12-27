Силы ПВО сбили 13 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 13 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 27 декабря армия России снова атаковала украинские города и села десятками дронов. Ни один из них не долетел до цели благодаря слаженной работе сил ПВО.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины отчитались об успешном сбитии 13 ударных дронов во время атаки РФ.
  • Украинские войска активно противостоят вражеским атакам путем привлечения зенитных ракетных войск, РЭБ и других подразделений.
  • Армия РФ совершила атаки на 12 общин Сумщины.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая вражеская атака началась еще 26 декабря в 19:00.

Российские захватчики нанесли удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской обл. — РФ.

Кроме того, враг использовал 24 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов с направлений Орел, Брянск, Миллерово — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 13 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях, — сообщают Воздушные силы ВСУ.

Следует также отметить, что благодаря успешному противодействию Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Армия РФ совершила атаки на 12 общин Сумщины

В течение 26 декабря российские оккупанты совершили 169 обстрелов Сумской области. В общей сложности прогремело более 300 взрывов, погиб гражданский мужчина, есть повреждения.

Зафиксировано 311 взрывов. Под обстрелы попали Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины, — сообщают местные власти.

Кроме того, указано, что по Краснопольской общине враг совершал минометные обстрелы, атаковал FPV-дронами, а также сбрасывал КАБ.

Известно о разрушении и возгорании частного дома. Один человек погиб.

В Середино-Будской общине зафиксировали минометные обстрелы, атаки FPV-дронами, сброс ВОГ с БпЛА — 47 взрывов. В результате обстрелов поврежден многоквартирный дом, частный жилой дом.

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