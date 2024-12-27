Российские аэропорты объявили план "Ковёр" — что происходит

Утром 27 декабря официально стало известно, что несколько российских аэропортов приостановили работу и ввели план "Ковёр". По предварительным данным, это произошло из-за мощной атаки дронов.
Главные тезисы
- Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО сбила 13 украинских дронов.
- Дроны все чаще атакуют территорию страны-агрессорки России.
- Узнайте новые подробности расследования падения самолета Embraer 190 в Казахстане.
Российские аэропорты снова останавливают свою работу
В аэропорту Астрахани введен режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов.
Кроме того, сообщается, что борт "Аэрофлота", который летел из Москвы в Астрахань, перенаправлен в Махачкалу.
На фоне последних событий Министерство обороны России начало утверждать, что силы ПВО в течение ночи якобы смогли сбить 13 украинских дронов над территорией России.
Впоследствии стало известно, что план "Ковер" также введен и в аэропорту Сочи, а ограничения в аэропортах Астрахани и Волгограда отменены.
Авиакатастрофа в Казахстане: что известно
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.
Первоначально в Azerbaijan Airlines начали утверждать, что причиной трагедии стало столкновение самолета с птицами.
Однако впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
По предварительным выводам расследования авиакатастрофы, самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines действительно сбили российские средства противовоздушной обороны.
Более того, сообщается, что системы РЭБ недалеко от российского Грозного заблокировали связь борта.
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