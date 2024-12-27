Российские аэропорты объявили план "Ковёр" — что происходит

Утром 27 декабря официально стало известно, что несколько российских аэропортов приостановили работу и ввели план "Ковёр". По предварительным данным, это произошло из-за мощной атаки дронов.

Российские аэропорты снова останавливают свою работу

В аэропорту Астрахани введен режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, сообщается, что борт "Аэрофлота", который летел из Москвы в Астрахань, перенаправлен в Махачкалу.

На фоне последних событий Министерство обороны России начало утверждать, что силы ПВО в течение ночи якобы смогли сбить 13 украинских дронов над территорией России.

5 беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, 3 — над Курской, по 2 — над Белгородской и Тульской областями и 1 — над территорией Астраханской области, — сказано в сообщении. Поделиться

Впоследствии стало известно, что план "Ковер" также введен и в аэропорту Сочи, а ограничения в аэропортах Астрахани и Волгограда отменены.

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Авиакатастрофа в Казахстане: что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.

Первоначально в Azerbaijan Airlines начали утверждать, что причиной трагедии стало столкновение самолета с птицами.

Однако впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

По предварительным выводам расследования авиакатастрофы, самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines действительно сбили российские средства противовоздушной обороны.