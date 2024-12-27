Російські аеропорти оголосили план "Килим" — що відбувається

Вранці 27 грудня офіційно стало відомо, що кілька російських аеропортів призупинили роботу, запровадивши план "Килим". За попередніми даними, це сталося через потужну атаку дронів.

Російські аеропорти знову зупиняють свою роботу

В аеропорту Астрахані введено режим тимчасової заборони на прийом та випуск повітряних суден.

Окрім того, наголошується, що борт “Аерофлоту”, який летів із Москви в Астрахань, перенаправлений до Махачкали.

На тлі останніх подій Міністерство оборони Росії почало стверджувати, що сили ППО протягом ночі нібито змогли збити 13 українських дронів над територією Росії.

5 безпілотників було збито над територією Брянської області, 3 — над Курською областю, по 2 — над Білгородською та Тульською областями та 1 — над територією Астраханської області, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згодом стало відомо, що план “Килим” також введений і в аеропорту Сочі, а обмеження в аеропортах Астрахані та Волгограда скасовано.

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Авіатроща у Казахстані: що відомо

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, 25 грудня впав біля міста Актау на заході Казахстану. На борту літака перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

Спочатку у Azerbaijan Airlines почали стверджувати, що причиною трагедії стало зіткнення літака з птахами.

Однак згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив,, що літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

За попередніми висновками розслідування авіакатастрофи, літак Embraer компанії Azerbaijan Airlines насправді збили російські засоби протиповітряної оборони.