Редакции издания Financial Times удалось выяснить, что страна-агрессорка Россия активно использует западное оборудование для производства ракеты "Орешник", то есть без иностранных технологий ее просто бы не существовало.
Главные тезисы
- Россия не смогла бы создать "Орешник" без западных технологий.
- Зависимость РФ от иностранных технологий подтверждается фактами закупки соответствующих компонентов в японских и германских компаниях.
- Российские инженерные институты активно искали работников, у которых был опыт работы в иностранных предприятиях.
"Орешник" не является результатом российского технологического прогресса
Журналисты обращают внимание на то, что два ведущих российских инженерных института по разработке оружия, активно занимавшихся созданием "Орешника", искали работников, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.
Это подтверждает тот факт, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, подпадающих под санкции Запада.
Более четко эта зависимость прослеживается в области компьютерного числового программного управления (ЧПК).
Что важно понимать, это технологии незаменимы для разработки "Орешника". Именно они позволяют заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами.
Новые важные детали разработки "Орешника"
Как узнали британские журналисты, в объявлениях МИТ за 2024 год — ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, — указано, что оно использует системы Fanuc, Siemens, Haidenhein.
Что важно понимать, Fanuc — японская компания, а две другие — немецкие. Каждая из них специализируется на производстве систем управления для высокоточных станков.
Мировое сообщество не может игнорировать тот факт, что страна-агрессорка РФ длительный период времени полагалась на станки иностранного производства, хотя Запад пытался этому помешать.
Более того, Москва до сих пор закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков у КНР.
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