Редакции издания Financial Times удалось выяснить, что страна-агрессорка Россия активно использует западное оборудование для производства ракеты "Орешник", то есть без иностранных технологий ее просто бы не существовало.

"Орешник" не является результатом российского технологического прогресса

Журналисты обращают внимание на то, что два ведущих российских инженерных института по разработке оружия, активно занимавшихся созданием "Орешника", искали работников, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

Это подтверждает тот факт, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, подпадающих под санкции Запада.

Более четко эта зависимость прослеживается в области компьютерного числового программного управления (ЧПК).

Что важно понимать, это технологии незаменимы для разработки "Орешника". Именно они позволяют заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами.

Новые важные детали разработки "Орешника"

Как узнали британские журналисты, в объявлениях МИТ за 2024 год — ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, — указано, что оно использует системы Fanuc, Siemens, Haidenhein.

Что важно понимать, Fanuc — японская компания, а две другие — немецкие. Каждая из них специализируется на производстве систем управления для высокоточных станков.

Эти же три западные компании упоминаются в объявлениях "Созвездия", указавшей одной из своих специализаций "автоматизированные системы управления и связи" для военного использования. В объявлении требуется "знание систем с ЧПУ — Fanuc, Siemens, Haidenhain". Поделиться

Мировое сообщество не может игнорировать тот факт, что страна-агрессорка РФ длительный период времени полагалась на станки иностранного производства, хотя Запад пытался этому помешать.