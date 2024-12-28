Українські безпілотники можуть бити на 2 тис км вглиб Росії

Як офіційно підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до двох тисяч кілометрів.

Українські дрони продовжують активно вдосконалювати

За словами представника ГУР,, потенціал українських безпілотників дозволяє їм працювати на значних відстанях.

Що важливо розуміти, офіційні коментарі щодо інцидентів на території Росії відсутні, проте, як зазначив Андрій Юсов, "вибухає там не просто так".

З того, що можемо говорити, — це вже не секрет — до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Юсов укотре звернув увагу на те, що всі удари по території країни-агресорки спрямовані виключно на військові об’єкти, пов’язані з армією або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику чи оборону.

Варто зазначити, це разюче відрізняється від тактики Росії, яка свідомо щоденно атакує цивільну інфраструктуру України.

Що відомо про успішну операцію проти російських кораблів у Каспійському морі

6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії.

Це була ще одна успішна та масштабна спецоперація української воєнної розвідки.

Що важливо розуміти, відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два обєкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, РФ.

Тоді йшлося про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.