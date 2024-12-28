Украинские беспилотники способны бить на 2 тыс км вглубь России

Как официально подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии до двух тысяч километров.

Украинские дроны продолжают активно совершенствовать

По словам представителя ГУР, потенциал украинских беспилотников позволяет им работать на больших расстояниях.

Что важно понимать, официальные комментарии по поводу инцидентов на территории России отсутствуют, однако, как отметил Андрей Юсов, "взрывается там не просто так".

Из того, что можем говорить — это уже не секрет — до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут работать гипотетически. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу только сказать, что взрывается там не просто так. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Юсов в очередной раз обратил внимание на то, что все удары по территории страны-агрессорки направлены исключительно на военные объекты, связанные с армией или инфраструктурой, обеспечивающей ее финансирование, логистику или оборону.

Стоит отметить, это разительно отличается от тактики России, которая сознательно ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

Что известно об успешной операции против российских кораблей в Каспийском море

6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.

Это была еще одна успешная и масштабная спецоперация украинской военной разведки.

Что важно понимать, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

В результате ударов БпЛА поражения потерпели по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ.

Тогда речь шла о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.