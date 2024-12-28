Ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт ЗС Росії в Орловській області

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA повідомляє про нову масштабну атаку Сил оборони України на військовий об'єкт у країні-агресорці Росії.

Що відомо про нову атаку України на РФ

Як стверджують анонімні джерела ASTRА, йдеться про 3 ракети Storm Shadow.

Вони влучили у військовий об'єкт в Орловській області в четвер, 26 грудня.

Згідно з останніми даними, 2 військовослужбовці загинули, ще щонайменше 7 отримали поранення.

26 грудня, близько 15:40, Орловську область атакували ракети Storm Shadow, як мінімум 3 ракети потрапили у військовий об'єкт Міноборони РФ між селом Цимбулово і селом Руднєво Болхівського району. Джерела повідомили, що 7 військовослужбовців зазнали поранень і були госпіталізовані до центральної районної лікарні, ще 2 військових загинули, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що 26 грудня у регіоні працювала сирена, школярів евакуювали.

Губернатор заявляв про ракетну небезпеку, проте про наслідки атаки не повідомляв.

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Український дрон атакував російський корабель "Федір Урюпін"

23 грудня стало відомо, що безпілотник уразив судно "Федір Урюпін".

Що важливо розуміти, цей корабель країна-агресорка Росія захопила під час окупації Криму у 2014 році.

Дрон атакував судно у бухті біля Чорноморського, завдавши пошкоджень.

Безпілотник врізався у борт корабля вище ватерлінії. Хоча судно не затонуло, воно зазнало пошкоджень, — йшлося в повіломленні. Поширити

За даними "Кримського вітру", останнім часом судно не використовувалося.

На цьому тлі також варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії.