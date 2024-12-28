Ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт ЗС Росії в Орловській області

Російський опозиційний телеграм-канал ASTRA повідомляє про нову масштабну атаку Сил оборони України на військовий об'єкт у країні-агресорці Росії.
Головні тези:
- Україна здійснила ракетну атаку на військовий об'єкт у Росії в Орловській області за допомогою ракет Storm Shadow.
- Двоє російських військових загинули, а семеро отримали поранення.
- Також дізнайтеся деталі атаки на російський корабель "Федір Урюпін" в окупованому Криму.
Що відомо про нову атаку України на РФ
Як стверджують анонімні джерела ASTRА, йдеться про 3 ракети Storm Shadow.
Вони влучили у військовий об'єкт в Орловській області в четвер, 26 грудня.
Згідно з останніми даними, 2 військовослужбовці загинули, ще щонайменше 7 отримали поранення.
Окрім того, вказано, що 26 грудня у регіоні працювала сирена, школярів евакуювали.
Губернатор заявляв про ракетну небезпеку, проте про наслідки атаки не повідомляв.
Український дрон атакував російський корабель "Федір Урюпін"
23 грудня стало відомо, що безпілотник уразив судно "Федір Урюпін".
Що важливо розуміти, цей корабель країна-агресорка Росія захопила під час окупації Криму у 2014 році.
Дрон атакував судно у бухті біля Чорноморського, завдавши пошкоджень.
За даними "Кримського вітру", останнім часом судно не використовувалося.
На цьому тлі також варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії.
Це була ще одна успішна та масштабна спецоперація Головного управління розвідки України.
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