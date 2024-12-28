Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году

Александр Сырский
Сырский
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Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины за 2024 год.

Главные тезисы

  • Общие потери армии РФ в 2024 году составили несколько сотен тысяч.
  • В течение года ВСУ смогли возрасти объемы беспилотных систем в 19 раз и уничтожить в 3,7 раза больше вражеских целей.
  • Созданные Силы беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины являются важным компонентом современной технологической войны.

Сырский подвел итоги 2024 года на фронте

По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.

Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.

Мы сокращаем военный и промышленный потенциал противника, в том числе и средствами DeepStrike. Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Что важно понимать, общие потери армии РФ за последние почти три года полномасштабной войны достигли около 785 тысяч военных.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые достижения ВСУ в 2024 году

Александр Сырский напомнил, что в текущем году в Вооруженных Силах Украины удалось создать Силы беспилотных систем.

По словам главкома, это очень важный компонент на фоне современной технологической войны.

По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Число пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза.

Кроме того, были увеличены сроки базовой подготовки мобилизованных. Как отмечал Сырский, речь идет прежде всего о качественной подготовке, которая является условием сохранения жизней наших воинов.

На совещании были обобщены существующие проблемы и определены пути их решения. Определил приоритеты на следующий год. Поставил конкретные задачи. Спасибо воинам за устойчивость обороны Украины в таких невероятно тяжелых условиях. Слава Украине!

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

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