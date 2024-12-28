Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины за 2024 год.
Главные тезисы
- Общие потери армии РФ в 2024 году составили несколько сотен тысяч.
- В течение года ВСУ смогли возрасти объемы беспилотных систем в 19 раз и уничтожить в 3,7 раза больше вражеских целей.
- Созданные Силы беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины являются важным компонентом современной технологической войны.
Сырский подвел итоги 2024 года на фронте
По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.
Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.
Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.
Что важно понимать, общие потери армии РФ за последние почти три года полномасштабной войны достигли около 785 тысяч военных.
Ключевые достижения ВСУ в 2024 году
Александр Сырский напомнил, что в текущем году в Вооруженных Силах Украины удалось создать Силы беспилотных систем.
По словам главкома, это очень важный компонент на фоне современной технологической войны.
Кроме того, были увеличены сроки базовой подготовки мобилизованных. Как отмечал Сырский, речь идет прежде всего о качественной подготовке, которая является условием сохранения жизней наших воинов.
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