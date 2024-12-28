Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, он провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины за 2024 год.

Сырский подвел итоги 2024 года на фронте

По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.

Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.

Мы сокращаем военный и промышленный потенциал противника, в том числе и средствами DeepStrike. Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Что важно понимать, общие потери армии РФ за последние почти три года полномасштабной войны достигли около 785 тысяч военных.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые достижения ВСУ в 2024 году

Александр Сырский напомнил, что в текущем году в Вооруженных Силах Украины удалось создать Силы беспилотных систем.

По словам главкома, это очень важный компонент на фоне современной технологической войны.

По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Число пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза. Поделиться

Кроме того, были увеличены сроки базовой подготовки мобилизованных. Как отмечал Сырский, речь идет прежде всего о качественной подготовке, которая является условием сохранения жизней наших воинов.