Зеленский объявил результаты Курской операции Сил обороны Украины за 5 месяцев
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил результаты Курской операции Сил обороны Украины за 5 месяцев

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

В ходе операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

Главные тезисы

  • В ходе Курской операции Сил обороны Украины потери российской армии составили более 38 тысяч военных за 5 месяцев.
  • Наступательные действия ВСУ в Курской области привели к развертыванию боевых действий по нескольким направлениям.
  • Сохранение буферной зоны на Курщине позволяет предотвратить российскую агрессию и обеспечить безопасность Украины.

Украина сохраняет буферную зону на Курщине — Зеленский

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч безвозвратно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения.

Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье.

ВСУ атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям

Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности, сообщается о продвижении украинских военных со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В частности, сначала о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области написало несколько российских провоенных пропагандистских каналов.

Украинцы собрали в атаку 6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область, — пишут росСМИ.

Впоследствии эту информацию глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — написал Андрей Ермак.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это произошло впервые. Как Курская операция изменила позицию России
Лубінець
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция ВСУ. Сырский обнародовал общее количество уничтоженных оккупантов РФ
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ начали масштабное наступление в Курской области РФ — что известно сейчас
ВСУ начали масштабное наступление в Курской области РФ — что известно сейчас

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?