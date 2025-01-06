В ходе операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.
Главные тезисы
- В ходе Курской операции Сил обороны Украины потери российской армии составили более 38 тысяч военных за 5 месяцев.
- Наступательные действия ВСУ в Курской области привели к развертыванию боевых действий по нескольким направлениям.
- Сохранение буферной зоны на Курщине позволяет предотвратить российскую агрессию и обеспечить безопасность Украины.
Украина сохраняет буферную зону на Курщине — Зеленский
Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения.
ВСУ атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям
Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности, сообщается о продвижении украинских военных со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
В частности, сначала о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области написало несколько российских провоенных пропагандистских каналов.
Украинцы собрали в атаку 6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область, — пишут росСМИ.
Впоследствии эту информацию глава Офиса президента Андрей Ермак.
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