Зеленский объявил результаты Курской операции Сил обороны Украины за 5 месяцев

В ходе операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

Украина сохраняет буферную зону на Курщине — Зеленский

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч безвозвратно. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения.

Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье. Поделиться

ВСУ атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям

Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности, сообщается о продвижении украинских военных со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В частности, сначала о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области написало несколько российских провоенных пропагандистских каналов.

Украинцы собрали в атаку 6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область, — пишут росСМИ.

Впоследствии эту информацию глава Офиса президента Андрей Ермак.