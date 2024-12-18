Это произошло впервые. Как Курская операция изменила позицию России

После начала украинскими воинами Курской операции страна-агрессорка Россия впервые сама инициировала коммуникацию с Киевом по обмену военнопленными.

Курская операция дала много положительных результатов

С заявлением на этот счет выступил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он обратил внимание на то, что за прошедшие два года и в первой половине 2024 года коммуникацию всегда инициировал Киев, а не Москва.

Но в этом году российская сторона впервые лично проявила инициативу общения. Это было начало военной операции ВСУ на территории Курской области. Поэтому, на мой взгляд, Курская операция максимально добавила положительные аргументы для Украины. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

Несмотря на это, Лубинец подчеркнул, что российские власти не прекращают вести гибридную войну против Украины, и он непосредственно чувствует это в своей работе как омбудсмен.

Как Зеленский оценивает успех Курской операции

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила украинским воинам один из самых больших вкладов в обменный фонд.

По его словам, это очень важный этап войны.

То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война им ничего не даст. И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят — каждого подразделения, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что именно Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.