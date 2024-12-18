Это произошло впервые. Как Курская операция изменила позицию России

После начала украинскими воинами Курской операции страна-агрессорка Россия впервые сама инициировала коммуникацию с Киевом по обмену военнопленными.
Главные тезисы
- Курская операция – очень важный этап войны против РФ.
- Именно она дала один из самых больших вкладов в обменный фонд для освобождения украинских воинов.
Курская операция дала много положительных результатов
С заявлением на этот счет выступил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он обратил внимание на то, что за прошедшие два года и в первой половине 2024 года коммуникацию всегда инициировал Киев, а не Москва.
Несмотря на это, Лубинец подчеркнул, что российские власти не прекращают вести гибридную войну против Украины, и он непосредственно чувствует это в своей работе как омбудсмен.
Как Зеленский оценивает успех Курской операции
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине в борьбе с агрессией РФ и обеспечила украинским воинам один из самых больших вкладов в обменный фонд.
По его словам, это очень важный этап войны.
Глава государства обратил внимание на то, что именно Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.
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