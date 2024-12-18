Це сталося вперше. Як Курська операція змінила позицію Росії

Після початку українськими воїнами Курської операції країна-агресорка Росія вперше сама ініціювала комунікацію з Києвом щодо обмінів військовополоненими.
Головні тези:
- Курська операція - дуже важливий етап війни проти РФ.
- Саме вона дала один з найбільших внесків в обмінний фонд для звільнення українських воїнів.
Курська операція мала багато позитивних результатів
З заявою з цього приводу виступив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він звернув увагу на те, що протягом минулих двох років і у першій половині 2024 року комунікацію завжди ініціював Київ, а не Москва.
Попри це, Лубінець наголосив, що російська влада не припиняє вести гібридну війну проти України, і він безпосередньо відчуває це у своїй роботі як омбудсмен.
Як Зеленський оцінює успіх Курської операції
Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з агресією РФ і забезпечила українським воїнам один із найбільших внесків в обмінний фонд.
За його словами, це дуже важливий етап війни.
Глава держави звернув увагу на те, що саме Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.
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