Це сталося вперше. Як Курська операція змінила позицію Росії

Після початку українськими воїнами Курської операції країна-агресорка Росія вперше сама ініціювала комунікацію з Києвом щодо обмінів військовополоненими.

Курська операція мала багато позитивних результатів

З заявою з цього приводу виступив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він звернув увагу на те, що протягом минулих двох років і у першій половині 2024 року комунікацію завжди ініціював Київ, а не Москва.

Але цього року російська сторона вперше особисто проявила ініціативу щодо спілкування. Це був початок військової операції ЗСУ на території Курської області. Тому, на мій погляд, Курська операція максимально додала позитивних аргументів для України. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Попри це, Лубінець наголосив, що російська влада не припиняє вести гібридну війну проти України, і він безпосередньо відчуває це у своїй роботі як омбудсмен.

Як Зеленський оцінює успіх Курської операції

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з агресією РФ і забезпечила українським воїнам один із найбільших внесків в обмінний фонд.

За його словами, це дуже важливий етап війни.

Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що саме Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.