Усе буде дуже добре. Трамп розкрив частину свого плану

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що однією з важливих частин його плану є поліпшення відносин з Китаєм.

Трамп хоче відновити дружні відносини з Китаєм

За словами республіканця, він та глава КНР Сі Цзіньпін вже встигли поспілкуватися через своїх представників.

Саме тому майбутній очільник Білого дому висловив впевненість, що їм вдасться порозумітися.

Дональд Трамп не приховує, що вважає китайського лідера сильною та владною людиною, яку нібито поважають у КНР.

І я думаю, що у нас, ймовірно, у буде дуже добре. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом. Дональд Трамп Президент США

Попри це, лідер-республіканців вкотре повторив звинувачення в тому, що Китай "обкрадає" США в економічному плані.

До слова, нещодавно стало відомо, що команда Дональда Трампа передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну на інавгурацію, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Як у Китаї відреагували на заяви Трамп

Міністерство закордонних справ КНР дало зрозуміти, що офіційний Пекін надав великого значення висловлюванням майбутнього президента США.

Китайські дипломати запевняють, що налаштовані сприяти "стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних та торговельних взаємин".

Спікер китайського зовнішньополітичного відомства не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін.

Попри це, він додав, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.

Що важливо розуміти, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.