Усе буде дуже добре. Трамп розкрив частину свого плану
Категорія
Політика
Дата публікації

Усе буде дуже добре. Трамп розкрив частину свого плану

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що однією з важливих частин його плану є поліпшення відносин з Китаєм.

Головні тези:

  • Дональд Трамп стверджує, що налагодив контакт з офіційним Пекіном.
  • Лідер США зізнався, що вважає Сі Цзіньпіна сильним лідером.
  • Уряд Китаю зацікавлений у стабільному розвитку економічних та торговельних відносин зі США.

Трамп хоче відновити дружні відносини з Китаєм

За словами республіканця, він та глава КНР Сі Цзіньпін вже встигли поспілкуватися через своїх представників.

Саме тому майбутній очільник Білого дому висловив впевненість, що їм вдасться порозумітися.

Дональд Трамп не приховує, що вважає китайського лідера сильною та владною людиною, яку нібито поважають у КНР.

І я думаю, що у нас, ймовірно, у буде дуже добре. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Попри це, лідер-республіканців вкотре повторив звинувачення в тому, що Китай "обкрадає" США в економічному плані.

До слова, нещодавно стало відомо, що команда Дональда Трампа передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну на інавгурацію, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Як у Китаї відреагували на заяви Трамп

Міністерство закордонних справ КНР дало зрозуміти, що офіційний Пекін надав великого значення висловлюванням майбутнього президента США.

Китайські дипломати запевняють, що налаштовані сприяти "стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних та торговельних взаємин".

Спікер китайського зовнішньополітичного відомства не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін.

Попри це, він додав, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.

Що важливо розуміти, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це станеться уперше в історії. Трамп бідкається через майбутню інавгурацію
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Дуже неприємний сюрприз. Що насправді Трамп підготував для Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Чому Володя так поводиться?". Лукашенко вигадав нову брехню про Зеленського
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?