Трюдо жорстко поставив на місце Трампа після зазіхань на Канаду
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Трюдо жорстко поставив на місце Трампа після зазіхань на Канаду

Трюдо
Джерело:  online.ua

Канадський лідер Джастін Трюдо категорично заперечив заяви майбутнього президента США Дональда Трампа про те, що Канада може увійти до складу Штатів.

Головні тези:

  • Джастін Трюдо категорично відкинув можливість включення Канади до складу США.
  • Трюдо наголосив на важливості партнерства між країнами, попри погрози Трампа.
  • Дональд Трамп продовжує публічно знущатися над Канадою.

Трюдо відреагував на скандальні заява Трампа

За словами канадського лідера, у Дональда Трампа немає жодних шансів реалізувати свої наміри, про які він неодноразово заявляв, нібито жартома.

Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки.

Джастін Трюдо

Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, нещодавно Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51-1 штат США".

Очільниця канадської дипломатії Мелані Жолі зауважила, що такі заяви Трампа демонструють "повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною".

Трамп продовжує знущатися над Канадою

8 січня майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.

Ба більше, неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

У вівторок ввечері Трамп опублікував кілька постів на своїй соціальній платформі Truth Social — один з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати", а інший — з зображенням США і Канади, вкритих американським прапором.

Що цікаво, соратник Трампа в Європі, угорський прем'єр Віктор Орбан також відзначався інцидентами з демонстрацією карт змінених кордонів своєї країни з територіальними претензіями до сусідів.

Два роки тому він навіть прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини".

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