Трюдо жорстко поставив на місце Трампа після зазіхань на Канаду

Канадський лідер Джастін Трюдо категорично заперечив заяви майбутнього президента США Дональда Трампа про те, що Канада може увійти до складу Штатів.

Трюдо відреагував на скандальні заява Трампа

За словами канадського лідера, у Дональда Трампа немає жодних шансів реалізувати свої наміри, про які він неодноразово заявляв, нібито жартома.

Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки. Джастін Трюдо Прем’єр-міністр Канади

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Що важливо розуміти, нещодавно Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51-1 штат США".

Очільниця канадської дипломатії Мелані Жолі зауважила, що такі заяви Трампа демонструють "повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною".

Трамп продовжує знущатися над Канадою

8 січня майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.

Ба більше, неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

У вівторок ввечері Трамп опублікував кілька постів на своїй соціальній платформі Truth Social — один з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом "Сполучені Штати", а інший — з зображенням США і Канади, вкритих американським прапором.

pic.twitter.com/EpY6Oo3j3K — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Що цікаво, соратник Трампа в Європі, угорський прем'єр Віктор Орбан також відзначався інцидентами з демонстрацією карт змінених кордонів своєї країни з територіальними претензіями до сусідів.