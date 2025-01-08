Трюдо жестко поставил на место Трампа после посягательств на Канаду

Канадский лидер Джастин Трюдо категорически отрицает заявления будущего президента США Дональда Трампа о том, что Канада может войти в состав Штатов.
Главные тезисы
- Джастин Трюдо категорически отверг возможность включения Канады в состав США.
- Трюдо отметил важность партнерства между странами, несмотря на угрозы Трампа.
- Дональд Трамп продолжает публично издеваться над Канадой.
Трюдо отреагировал на скандальные заявления Трампа
По словам канадского лидера, у Дональда Трампа нет никаких шансов реализовать свои намерения, о которых он неоднократно заявлял, как бы в шутку.
Что важно понимать, недавно Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.
После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, как бы в шутку, называл Канаду "51 штат США".
Глава канадской дипломатии Мелани Жоли отметила, что такие заявления Трампа демонстрируют "полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной".
Трамп продолжает издеваться над Канадой
8 января будущий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.
Более того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.
Во вторник вечером Трамп опубликовал несколько постов на своей социальной платформе Truth Social — один с картой США и Канады, обозначенных одним цветом, с надписью "Соединенные Штаты", а другой — с изображением США и Канады, покрытых американским флагом.
Интересно, что соратник Трампа в Европе, венгерский премьер Виктор Орбан также известен инцидентами с демонстрацией карт измененных границ своей страны с территориальными претензиями к соседям.
Два года назад он даже пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".
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