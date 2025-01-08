Трюдо жестко поставил на место Трампа после посягательств на Канаду

Канадский лидер Джастин Трюдо категорически отрицает заявления будущего президента США Дональда Трампа о том, что Канада может войти в состав Штатов.

Трюдо отреагировал на скандальные заявления Трампа

По словам канадского лидера, у Дональда Трампа нет никаких шансов реализовать свои намерения, о которых он неоднократно заявлял, как бы в шутку.

Нет никаких шансов, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами по вопросам торговли и безопасности. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

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Что важно понимать, недавно Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, как бы в шутку, называл Канаду "51 штат США".

Глава канадской дипломатии Мелани Жоли отметила, что такие заявления Трампа демонстрируют "полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной".

Трамп продолжает издеваться над Канадой

8 января будущий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.

Более того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Во вторник вечером Трамп опубликовал несколько постов на своей социальной платформе Truth Social — один с картой США и Канады, обозначенных одним цветом, с надписью "Соединенные Штаты", а другой — с изображением США и Канады, покрытых американским флагом.

pic.twitter.com/EpY6Oo3j3K — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Интересно, что соратник Трампа в Европе, венгерский премьер Виктор Орбан также известен инцидентами с демонстрацией карт измененных границ своей страны с территориальными претензиями к соседям.