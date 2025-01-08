Франция обвинила Трампа в намерениях атаковать Евросоюз

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро отреагировал на скандальные заявления будущего президента США Дональда Трампа касательно Гренландии. Глава МИД подчеркнул, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Франция поставила Трампа на место

Как отметил французский дипломат, подобные атаки недопустимы со стороны ни одной из стран.

Конечно, это не вариант, что Европейский Союз позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были. Жан-Ноэль Барро Глава МИД Франции

Шеф французской дипломатии напомнил Дональду Трампу, что Европа — это "сильный континент", который не будет терпеть такого отношения к себе.

Что важно понимать, еще в декабре 2024 г. будущий президент США написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что владение и контроль над Гренландией является "решающим" для Штатов.

Более того, 7 января лидер республиканцев не захотел отказаться от идеи использования военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Гренландия не является членом ЕС, но связана с Евросоюзом через специальное соглашения об ассоциации для заморских стран и территорий.

Трюдо также ответил на скандальные заявления Трампа

Канадский лидер Джастин Трюдо публично отрицает вероятность того, что его страна может стать частью США.

Такова была реакция политика на многократные "шутки" Дональда Трампа.

Нет никаких шансов, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Фото: скриншот

К слову, 8 января Дональд Трамп неожиданно для всех опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.