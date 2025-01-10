Путін хоче зустрітися з Трампом, але є нюанс
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін хоче зустрітися з Трампом, але є нюанс

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з новим президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України, однак мовляв, поки що немає жодної конкретики з боку республіканця.

Головні тези:

  • За словами самого Трампа, підготовка до зустрічі триває, інформація про дату та деталі поки не розголошуються.
  • Зустріч може стати важливим кроком для завершення війни.
  • Трамп уже встиг провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Путін не проти зустрітися з Трампом

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Путін неодноразово заявляв про свою відкритість для контактів з міжнародними лідерами, зокрема і з президентом США у тому числі з Дональдом Трампом...

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За словами спікера російського диктатора, офіційна Москва бачить, як Дональд Трамп декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог.

Ми вітаємо це. Конкретики поки що, як і раніше, ніякої немає, — поскаржився Дмитро Пєсков.

Речник Кремля також почав стверджувати, що для такої зустрічі не потрібні ніякі передумови, а потрібна політична воля та бажання.

Російська влада розраховує на просування питання щодо організації переговорів після інавгурації президента США 20 січня.

Трамп анонсував зустріч з Путіним

Майбутній очільник Білого дому повідомив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив республіканець, саме Путін першим висловив бажання зустрітися.

Дональд Трамп поки не назвав конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.

Він хоче зустрітися, і ми готуємо це… Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України.

Що важливо розуміти, переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в НАТО. Трамп виступив з новою скандальною заявою
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Франція звинуватила Трампа у намірах атакувати Євросоюз
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?