Путін хоче зустрітися з Трампом, але є нюанс

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з новим президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України, однак мовляв, поки що немає жодної конкретики з боку республіканця.
Головні тези:
- За словами самого Трампа, підготовка до зустрічі триває, інформація про дату та деталі поки не розголошуються.
- Зустріч може стати важливим кроком для завершення війни.
- Трамп уже встиг провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.
Путін не проти зустрітися з Трампом
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За словами спікера російського диктатора, офіційна Москва бачить, як Дональд Трамп декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог.
Речник Кремля також почав стверджувати, що для такої зустрічі не потрібні ніякі передумови, а потрібна політична воля та бажання.
Російська влада розраховує на просування питання щодо організації переговорів після інавгурації президента США 20 січня.
Трамп анонсував зустріч з Путіним
Майбутній очільник Білого дому повідомив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як зазначив республіканець, саме Путін першим висловив бажання зустрітися.
Дональд Трамп поки не назвав конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.
Що важливо розуміти, переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.
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