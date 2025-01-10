Путін хоче зустрітися з Трампом, але є нюанс

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з новим президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України, однак мовляв, поки що немає жодної конкретики з боку республіканця.

Путін не проти зустрітися з Трампом

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Путін неодноразово заявляв про свою відкритість для контактів з міжнародними лідерами, зокрема і з президентом США у тому числі з Дональдом Трампом... Дмитро Пєсков Речник Кремля

За словами спікера російського диктатора, офіційна Москва бачить, як Дональд Трамп декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог.

Ми вітаємо це. Конкретики поки що, як і раніше, ніякої немає, — поскаржився Дмитро Пєсков. Поширити

Речник Кремля також почав стверджувати, що для такої зустрічі не потрібні ніякі передумови, а потрібна політична воля та бажання.

Російська влада розраховує на просування питання щодо організації переговорів після інавгурації президента США 20 січня.

Трамп анонсував зустріч з Путіним

Майбутній очільник Білого дому повідомив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив республіканець, саме Путін першим висловив бажання зустрітися.

Дональд Трамп поки не назвав конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.

Він хоче зустрітися, і ми готуємо це… Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України. Поширити

Що важливо розуміти, переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.