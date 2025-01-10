Путин хочет встретиться с Трампом, но есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с новым президентом США Дональдом Трампом для обсуждения завершения войны РФ против Украины, однако, мол, пока нет никакой конкретики со стороны республиканца.

Путин не прочь встретиться с Трампом

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Путин неоднократно заявлял о своей открытости для контактов с международными лидерами, в том числе и с президентом США, в том числе с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По словам спикера российского диктатора, официальная Москва видит, как Дональд Трамп декларирует свою готовность решать проблемы через диалог.

Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет, — посетовал Дмитрий Песков. Поделиться

Представитель Кремля также начал утверждать, что для такой встречи не нужны никакие предпосылки, а нужна политическая воля и желания.

Российские власти рассчитывают на продвижение вопроса касательно организации переговоров после инаугурации президента США 20 января.

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Будущий глава Белого дома сообщил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил республиканец, именно Путин первым выразил желание встретиться.

Дональд Трамп пока не назвал конкретную дату проведения переговоров, однако подчеркнул, что все моменты уже обсуждаются.

Он хочет встретиться, и мы готовим это… Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться

Что важно понимать, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялись еще 7 декабря 2024 года.