Путин хочет встретиться с Трампом, но есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с новым президентом США Дональдом Трампом для обсуждения завершения войны РФ против Украины, однако, мол, пока нет никакой конкретики со стороны республиканца.
Главные тезисы
- По словам самого Трампа, подготовка ко встрече продолжается, информация о дате и деталях пока не разглашается.
- Встреча может стать важным шагом для завершения войны.
- Трамп уже успел провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Путин не прочь встретиться с Трампом
С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам спикера российского диктатора, официальная Москва видит, как Дональд Трамп декларирует свою готовность решать проблемы через диалог.
Представитель Кремля также начал утверждать, что для такой встречи не нужны никакие предпосылки, а нужна политическая воля и желания.
Российские власти рассчитывают на продвижение вопроса касательно организации переговоров после инаугурации президента США 20 января.
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Будущий глава Белого дома сообщил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как отметил республиканец, именно Путин первым выразил желание встретиться.
Дональд Трамп пока не назвал конкретную дату проведения переговоров, однако подчеркнул, что все моменты уже обсуждаются.
Что важно понимать, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялись еще 7 декабря 2024 года.
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