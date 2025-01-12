Советник Трампа призвал Украину "пойти ва-банк" — о чем идет речь

По мнению советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмена Майка Волца, Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы остановить российских захватчиков.

Что Волц предлагает Украине

По словам советника Дональда Трампа, ключевой момент, который хочет увидеть новая администрация — это реальная стабилизация на фронте.

Майкл Волц подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о вопросах человеческой силы.

На этом фоне он начал цинично жаловаться, что в Украине призыв идет с 26 лет (на самом деле с 25 — ред.), а не с 18.

Мне кажется, многие не понимают, что они могут привлечь сотни тысяч новых военных. Мы слышим о проблемах, о проблемах на фронте. Слушайте, если украинцы просят весь мир пойти ва-банк для демократии (рискнуть всем — ред.), нужно, чтобы и они пошли ва-банк для демократии. Майкл Волц Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности

По убеждению конгрессмена, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка.

Трамп уже готовится к встрече с Путиным

По словам будущего президента США, уже началась его подготовка к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп обращает внимание на то, что именно Путин первым выразил желание встретиться.

Пока лидер республиканцев не раскрыл конкретную дату проведения переговоров, несмотря на это дал понять, что все моменты уже обсуждаются.

Он хочет встретиться, и мы готовим это… Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошли еще 7 декабря 2024 года.