Советник Трампа призвал Украину "пойти ва-банк" — о чем идет речь

По мнению советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмена Майка Волца, Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы остановить российских захватчиков.
Главные тезисы
- Важные факторы для новой администрации Трампа – стабилизация на фронте и привлечение Украиной дополнительной человеческой силы.
- Трамп готовится к переговорам с Путиным, который выразил желание встретиться первым.
Что Волц предлагает Украине
По словам советника Дональда Трампа, ключевой момент, который хочет увидеть новая администрация — это реальная стабилизация на фронте.
Майкл Волц подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о вопросах человеческой силы.
На этом фоне он начал цинично жаловаться, что в Украине призыв идет с 26 лет (на самом деле с 25 — ред.), а не с 18.
По убеждению конгрессмена, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка.
Трамп уже готовится к встрече с Путиным
По словам будущего президента США, уже началась его подготовка к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
Дональд Трамп обращает внимание на то, что именно Путин первым выразил желание встретиться.
Пока лидер республиканцев не раскрыл конкретную дату проведения переговоров, несмотря на это дал понять, что все моменты уже обсуждаются.
Как уже упоминалось ранее, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошли еще 7 декабря 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-