Большой шаг вперед. О чем договорились команды Трампа и Путина

Команда нового президента США Дональда Трампа активно работает над подготовкой его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, в скором времени состоится "по меньшей мере звонок".

Трамп и Путин проведут телефонные переговоры

С заявлением по этому поводу выступил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

По его словам, подготовка к встрече сторон уже началась. Будущий глава Белого дома убежден, что это необходимо для того, чтобы остановить войну РФ против Украины.

С позиции Дональда Трампа, нельзя о чем-то договариваться, если у вас нет каких-либо отношений, какого-нибудь диалога с другой стороной. И, конечно, мы будем устанавливать такую связь в последующие месяцы. Майк Уолц Будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности

Журналисты поинтересовались у политика, каким может быть будущий формат встречи, и не хочет ли Дональд Трамп привлечь к ней украинского лидера Владимира Зеленского.

На это Уолц ответил, что пока нет конкретных рамок, а все возможные идеи обсуждаются.

Мы еще работаем над этим. Но я ожидаю по меньшей мере звонка в следующие дни или недели, — заявил конгрессмен, вероятно имея в виду разговор между Трампом и российским диктатором. Поделиться

На что рассчитывает команда Трампа

По словам Майка Уолца, соглашение о прекращении огня было бы "очень положительным первым шагом".

Именно после него можно начинать договариваться о прекращении войны дипломатическими путями.

Все знают, что это должно как-то закончиться дипломатическим способом. Не думаю, что реалистично говорить "Мы собираемся выгнать всех до одного российского солдата с каждого дюйма украинской территории, даже Крыма”. Президент Трамп признал эту реальность, и, думаю, это большой шаг вперед, что весь мир признает эту реальность. Майк Уолц Будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности

Как отметил политик, Дональд Трамп и члены его команды будут делать все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее.