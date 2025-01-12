Большой шаг вперед. О чем договорились команды Трампа и Путина

Команда нового президента США Дональда Трампа активно работает над подготовкой его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, в скором времени состоится "по меньшей мере звонок".
Главные тезисы
- Соглашение о прекращении огня рассматривается как первый шаг к завершению войны.
- Команда Трампа готова к связям и переговорам с Россией.
Трамп и Путин проведут телефонные переговоры
С заявлением по этому поводу выступил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
По его словам, подготовка к встрече сторон уже началась. Будущий глава Белого дома убежден, что это необходимо для того, чтобы остановить войну РФ против Украины.
Журналисты поинтересовались у политика, каким может быть будущий формат встречи, и не хочет ли Дональд Трамп привлечь к ней украинского лидера Владимира Зеленского.
На это Уолц ответил, что пока нет конкретных рамок, а все возможные идеи обсуждаются.
На что рассчитывает команда Трампа
По словам Майка Уолца, соглашение о прекращении огня было бы "очень положительным первым шагом".
Именно после него можно начинать договариваться о прекращении войны дипломатическими путями.
Как отметил политик, Дональд Трамп и члены его команды будут делать все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее.
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