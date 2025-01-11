"Чертов ты идиот!". Джонсон жестко поставил Путина на место
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Политика
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"Чертов ты идиот!". Джонсон жестко поставил Путина на место

Джонсон
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Источник:  УНИАН

Бывший британский лидер Борис Джонсон публично обругал российского диктатора Владимира Путина, ведущего захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Джонсон называет действия Путина архаичными и варварскими, напоминая ему о независимости Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.
  • Великобритания может отправить войска в Украину, если США сократит военную помощь, поскольку это может повлиять на безопасность Европы.

Джонсон публично обратился к Путину

Британский политик обращает внимание на то, что нелегитимный президент РФ продолжает делать все возможное, чтобы воскресить российскую империю.

Однако главная проблема заключается в том, что Путин забыл: Литва, Латвия, Эстония и Украина больше не часть этой империи.

Как отметил Борис Джонсон, то, что продолжает делать российский диктатор — архаично и варварски.

То, что делает Путин, архаично и варварски. Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не часть российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено. Больше нет империи, Владимир, к*нченый идиот ( англ. f*cking idiot — ред.)! Извините, но так оно и есть.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании

Что интересно, журналист рассмеялся, когда услышал, что Борис Джонсон снова не смог сдержать эмоций, когда говорил о Путине.

Великобритания может отправить войска в Украину

По мнению бывшего британского лидера, его страна действительно может развернуть свои войска в Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

Говорю это людям, которые смотрят и думают, почему мы поддерживаем украинцев? Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно деградирована из-за возрождения России, угрожающей разным частям Европы.

Он также озвучил прогноз, что подобное развитие событий заставит Британию напрямую ввести войска.

Тогда нам придется заплатить за то, чтобы отправить британские войска на защиту Украины, — предупредил бывший британский лидер.

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