"Чертов ты идиот!". Джонсон жестко поставил Путина на место

Джонсон публично обратился к Путину

Британский политик обращает внимание на то, что нелегитимный президент РФ продолжает делать все возможное, чтобы воскресить российскую империю.

Однако главная проблема заключается в том, что Путин забыл: Литва, Латвия, Эстония и Украина больше не часть этой империи.

Как отметил Борис Джонсон, то, что продолжает делать российский диктатор — архаично и варварски.

То, что делает Путин, архаично и варварски. Он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не часть российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кончено. Больше нет империи, Владимир, к*нченый идиот ( англ. f*cking idiot — ред.)! Извините, но так оно и есть. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

Что интересно, журналист рассмеялся, когда услышал, что Борис Джонсон снова не смог сдержать эмоций, когда говорил о Путине.

Великобритания может отправить войска в Украину

По мнению бывшего британского лидера, его страна действительно может развернуть свои войска в Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

Говорю это людям, которые смотрят и думают, почему мы поддерживаем украинцев? Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно деградирована из-за возрождения России, угрожающей разным частям Европы. Поделиться

Он также озвучил прогноз, что подобное развитие событий заставит Британию напрямую ввести войска.