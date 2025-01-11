"Чертов ты идиот!". Джонсон жестко поставил Путина на место

Бывший британский лидер Борис Джонсон публично обругал российского диктатора Владимира Путина, ведущего захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Джонсон называет действия Путина архаичными и варварскими, напоминая ему о независимости Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.
- Великобритания может отправить войска в Украину, если США сократит военную помощь, поскольку это может повлиять на безопасность Европы.
Джонсон публично обратился к Путину
Британский политик обращает внимание на то, что нелегитимный президент РФ продолжает делать все возможное, чтобы воскресить российскую империю.
Однако главная проблема заключается в том, что Путин забыл: Литва, Латвия, Эстония и Украина больше не часть этой империи.
Как отметил Борис Джонсон, то, что продолжает делать российский диктатор — архаично и варварски.
Что интересно, журналист рассмеялся, когда услышал, что Борис Джонсон снова не смог сдержать эмоций, когда говорил о Путине.
Великобритания может отправить войска в Украину
По мнению бывшего британского лидера, его страна действительно может развернуть свои войска в Украине, если новый президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.
Он также озвучил прогноз, что подобное развитие событий заставит Британию напрямую ввести войска.
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