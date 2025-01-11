Армия РФ может начать еще одно масштабное наступление

Россия может пойти в большое наступление и захватить Сумскую область или же ее часть, если Силы обороны Украины выйдут из Курской области РФ.
Главные тезисы
- Потеря Курщины может иметь роковые последствия для Украины и ослабить ее позицию во время потенциальных мирных переговоров.
- Количество российских захватчиков, которые могут ворваться в Сумскую область, сейчас оценивается в 60 000 человек.
- Солдаты КНРД стали серьезной проблемой для украинских захватчиков.
Потеря Курщины является реальной угрозой для Украины
Как отмечает издание The Washington Post, именно удержание контроля над частью российских территорий усиливает позицию Украины на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Как известно, 5 января Силы обороны Украины начали новое наступление в Курской области, имея целью получить для Киева еще больше козырей, которые можно будет использовать во время потенциальных мирных переговоров.
Однако существенно продвинуться вперед украинским воинам было очень тяжело, ведь российских захватчиков на этом участке фронта гораздо больше.
Существует риск начала нового наступления армии РФ
Битва за российскую Курщину крайне важна для Украины еще и потому, что ее потеря может иметь фатальные последствия для всей страны.
Так, по меньшей мере, 60 000 российских захватчиков ворвутся в Сумскую область, если ВСУ потеряют все свои позиции на территории страны-агрессорки.
На этом фоне отдельной проблемой для Сил обороны Украины стали солдаты КНРД, воюющие на стороне армии РФ.
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