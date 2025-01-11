Что на самом деле происходит в Курахово — заявление "Хортицы"
Категория
Украина
Дата публикации

Что на самом деле происходит в Курахово — заявление "Хортицы"

ВСУ
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Источник:  Суспільне

По состоянию на 11 января Силы обороны Украины до сих пор удерживают позиции и уничтожают российских захватчиков в городе Курахово, которое находится в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Сетью распространяется информация о захвате россиянами Курахово, однако она неправдива.
  • Силы обороны Украины удержат позиции на ТЭС в городе.
  • Ситуация в городе действительно сложная.

Россияне не смогли полностью оккупировать Курахово

С заявлением по этому поводу выступил спикер оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он решил прокомментировать новости о якобы полном захвате города российскими захватчиками.

Трегубов подчеркнул, что это фейк, который опубликовали немало украинских медиа.

По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В частности, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это нужно признать, — сообщил спикер.

По его словам, украинские защитники не покинули Курахово и все еще сохраняют позиции в черте города.

Несмотря на это, ситуация на сегодняшний день действительно сложная.

Что известно о ситуации на фронте 10-11 января

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

10 января армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 КАБ.

Более того, враг совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Бурлацкое Донецкой области; Пятихатки, Веселянка, Приморское, Степногорск, Малокатериновка, Новояковловка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

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