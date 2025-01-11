Что на самом деле происходит в Курахово — заявление "Хортицы"

По состоянию на 11 января Силы обороны Украины до сих пор удерживают позиции и уничтожают российских захватчиков в городе Курахово, которое находится в Донецкой области.
Главные тезисы
- Сетью распространяется информация о захвате россиянами Курахово, однако она неправдива.
- Силы обороны Украины удержат позиции на ТЭС в городе.
- Ситуация в городе действительно сложная.
Россияне не смогли полностью оккупировать Курахово
С заявлением по этому поводу выступил спикер оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Он решил прокомментировать новости о якобы полном захвате города российскими захватчиками.
Трегубов подчеркнул, что это фейк, который опубликовали немало украинских медиа.
По его словам, украинские защитники не покинули Курахово и все еще сохраняют позиции в черте города.
Несмотря на это, ситуация на сегодняшний день действительно сложная.
Что известно о ситуации на фронте 10-11 января
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.
10 января армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 КАБ.
Более того, враг совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дроны-камикадзе.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.
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