Нацполиция объявила результаты масштабной спецоперации в 22 областях Украины

10 января Национальная полиция Украины начала новую спецоперацию, в ходе которой успела провести 600 обысков и объявить более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку лиц через госграницу.
Главные тезисы
- Полицейские обнаружили и ликвидировали около полусотни схем незаконного пересечения границы.
- Среди фигурантов спецоперации руководители больниц и чиновники.
- Полученные за “услуги” деньги были легализованы с помощью покупки авто и недвижимости.
Результаты новой спецоперации НПУ
В течение суток полицейские смогли выявить и ликвидировать почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны.
Среди выявленных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему “Шлях” и другие.
В Национальной полиции обращают внимание на то, что для желающих избежать мобилизации их услуги стоили от 5 до 22 тысяч долларов.
Как удалось узнать, полученные деньги фигуранты легализовали с помощью покупок авто и недвижимости, в некоторых случаях выводили в оффшоры.
Во время обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию и наличные деньги в разной валюте.
Что важно понимать, сейчас завершился первый этап спецоперации, досудебное расследование продолжается.
Пока команда Нацполиции делает все возможное, чтобы установить других причастных к организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны.
Полицейские разоблачили еще одну работницу ТЦК на взятке
Это произошло в Сумской области. Национальная полиция Украины отмечает, что речь шла о 3 тыс. долларов.
За указанную сумму женщина удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.
Полицейские обращают внимание на то, что суд отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
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