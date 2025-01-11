Нацполиция объявила результаты масштабной спецоперации в 22 областях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Нацполиция объявила результаты масштабной спецоперации в 22 областях Украины

Национальная полиция Украины
полиция
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10 января Национальная полиция Украины начала новую спецоперацию, в ходе которой успела провести 600 обысков и объявить более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку лиц через госграницу.

Главные тезисы

  • Полицейские обнаружили и ликвидировали около полусотни схем незаконного пересечения границы.
  • Среди фигурантов спецоперации руководители больниц и чиновники.
  • Полученные за “услуги” деньги были легализованы с помощью покупки авто и недвижимости.

Результаты новой спецоперации НПУ

В течение суток полицейские смогли выявить и ликвидировать почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны.

Среди выявленных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему “Шлях” и другие.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Среди фигурантов — руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВЛК, а также гражданские лица, которые подыскивали потенциальных «клиентов» через знакомых и закрытые телеграмм-каналы.

В Национальной полиции обращают внимание на то, что для желающих избежать мобилизации их услуги стоили от 5 до 22 тысяч долларов.

Как удалось узнать, полученные деньги фигуранты легализовали с помощью покупок авто и недвижимости, в некоторых случаях выводили в оффшоры.

Во время обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию и наличные деньги в разной валюте.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Что важно понимать, сейчас завершился первый этап спецоперации, досудебное расследование продолжается.

Пока команда Нацполиции делает все возможное, чтобы установить других причастных к организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны.

Полицейские разоблачили еще одну работницу ТЦК на взятке

Это произошло в Сумской области. Национальная полиция Украины отмечает, что речь шла о 3 тыс. долларов.

За указанную сумму женщина удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Специалистка одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки "помогала" мужчинам призывного возраста. За 3000 долларов удаляла информацию из реестра лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы и объявленных в розыск, сказано в сообщении.

Полицейские обращают внимание на то, что суд отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

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