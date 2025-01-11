Нацполіція оголосила результати масштабної спецоперації у 22 областях України

10 січня Національна поліція України розпочала нову спецоперацію, під час якої встигла провести 600 обшуків та оголосити понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон.

Результати нової спецоперації НПУ

Протягом лише однієї доби поліцейські змогли виявити та ліквідувати майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни.

Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

З-поміж фігурантів — керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи, які підшукували потенційних «клієнтів» через знайомих та закриті телеграм-канали. Поширити

У Національній поліції звертають увагу на те, що бажаючим уникнути мобілізації їхні “послуги” коштували від 5 до 22 тисяч доларів.

Як вдалося дізнатися, отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках — виводили в офшори.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію та готівку у різній валюті.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Що важливо розуміти, наразі завершився перший етап спецоперації, досудове розслідування триває.

Наразі команда Нацполіції робить все можливе, щоб встановити інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Поліцейські викрили ще одну працівницю ТЦК на хабарі

Це сталося у Сумській області. Національна поліція України наголошує, що йшлося про 3 тис доларів.

За вказану суму жінка видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби.

Спеціалістка одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки “допомагала” чоловікам призовного віку. За 3000 доларів видаляла інформацію з реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби та оголошені у розшук, — йдеться в повідомленні. Поширити

Поліцейські звертають увагу на те, що наразі суд відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.