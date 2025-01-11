ЗСУ ліквідували 1570 військових РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 213 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Українські військові ліквідували ще 1 тис 570 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині ворог 5 разів безуспішно атакував позиції Сил оборони в районі Вовчанська та Стариць.

У напрямку Куп’янська було відбито 8 атак злочинної армії РФ неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 39 атак, безуспішно намагаючись просунутись поблизуТвердохлібового, Греківки, Зеленого Гаю, Першотравневого, Макіївки, Тернів та Зарічного.

У напрямку Сіверська ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська відбулось 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька ворог провів 5 безуспішних атак неподалік Торецька та Щербинівки.

У напрямку Покровська українські військові зупинили 72 безуспішні спроби наступу російських окупантів поблизу Новополтавки, Тарасівки, Баранівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Мирнограда, Нового Труда, Звірового, Удачного, Котлиного, Новоолександрівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Андріївки, Курахового, Дачного, Петропавлівки, Ясинового та Янтарного.

У напрямку Новопавлівки російські окупанти 14 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.

На Курщині Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників.

Що відомо про втрати армїі РФ

особового складу ‒ близько 806 тис 500 (+1 тис 570) осіб /,

танків ‒ 9 тис 751 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 тис 271 (+18) од,

артилерійських систем – 21 тис 817 (+28) од,

РСЗВ – 1 тис 260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1 тис 42 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 тис 958 (+74),

крилаті ракети ‒ 3 тис 17 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 тис 534 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 3 тис 692 (+3)