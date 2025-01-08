Новий наступ ЗСУ. Генерал Годжес назвав головні цілі України
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий наступ ЗСУ. Генерал Годжес назвав головні цілі України

ЗСУ
Джерело:  Голос Америки

Як вважає генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, новий наступ Сил оборони України у Курській області переслідує одразу кілька важливих цілей.

Головні тези:

  • Наступ українських воїнів є активною підготовкою до можливих переговорів.
  • ЗСУ хочуть зруйнувати плани Путіна щодо збереження окупованих українських територій під свої контролем.
  • Уже понад 5 місяців триває контрнаступ України на території РФ.

Для чого ЗСУ розпочали новий наступ на Курщині

За словами Бена Годжеса, українські воїни мають намір довести, що армія РФ насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому.

Окрім того, союзники Києва повинні зрозуміти, що Україна не програє.

Колишній командувач армії США в Європі наголосив, що завдяки цьому наступу Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні".

Як зазначає Годжес, ЗСУ утримують Курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу:

Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими і здатними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою.

Бен Годжес

Бен Годжес

Колишній командувач армії США в Європі

Україна готується до переговорів, використовуючи свою силу

Як вважає Бен Ходжеса, новий наступ Сил оборони України зриває плани диктатора Путіна зберегти тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів у майбутньому.

Я не думаю, що Росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тому для мене це підкреслює справжній блиск українського генерального штабу, який почав цей контрнаступ ще в серпні, — додав колишній військовий.

Що важливо розуміти, 6 січня виповнилося рівно п'ять місяців від початку контрнаступу Сил оборони України на території Курської області.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, за цей період на зазначеній ділянці фронту армія РФ втратила понад 38 тисяч солдатів.

5 січня українські воїни розпочали новий наступ на російській Курщині.

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