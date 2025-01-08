Новое наступление ВСУ. Генерал Ходжес назвал главные цели Украины

Как считает генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, новое наступление Сил обороны Украины в Курской области преследует сразу несколько важных целей.

Для чего ВСУ начали новое наступление

По словам Бена Ходжеса, украинские воины намерены доказать, что армия РФ действительно находится в значительно более слабом положении, чем год назад.

Кроме того, союзники Киева должны понять, что Украина не проиграет.

Бывший командующий армией США в Европе отметил, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Как отмечает Ходжес, ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, а также смогли нарастить новые военные силы для нового наступления:

Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще опытнее и способнее использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью. Бен Ходжес Бывший командующий армией США в Европе

Украина готовится к переговорам, используя свою силу

Как считает Бен Годжеса, новое наступление Сил обороны Украины срывает планы диктатора Путина сохранить временно оккупированные украинские территории во время возможных переговоров в будущем.

Я не думаю, что Россия согласилась бы, чтобы Украина сохранила часть Курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящий блеск украинского генерального штаба, начавшего это контрнаступление еще в августе, — добавил бывший военный. Поделиться

Что важно понимать, 6 января исполнилось ровно пять месяцев после начала контрнаступления Сил обороны Украины на территории Курской области.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, за этот период на указанном участке фронта армия РФ потеряла более 38 тысяч солдат.

5 января украинские воины начали новое наступление на российской Курщине.