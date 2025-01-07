ВСУ добились тактических успехов во время нового наступления в Курской области

Украинские силы добились тактических успехов в Курской области с начала наступления 6 января По данным аналитиков ВСУ продвинулись в трех районах.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ добились тактических успехов в Курской области, продвинувшись в трех районах.
- Аналитики подчеркивают, что это может являться лишь начальной фазой более масштабной операции в регионе.
- Российские силы активно действуют в Курской области, используя беспилотники и проводя наступательные действия.
- Украинские войска интегрируют возможности высокоточных ударов и радиоэлектронной борьбы для успешных наземных операций.
- Наступление ВСУ началось ночью 5 января, подтвердил информацию глава Офиса президента. Россия получает то, что заслуживает.
Аналитики проанализировали новое наступление Сил обороны на Курщине РФ
Как отмечается, согласно опубликованному отчету, геолокационные данные свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в следующих районах:
Южная часть Бердина,
Центральная часть Русского Поречного,
Центральная часть Новосотницкого (все населенные пункты расположены северо-восточнее Суджи).
Аналитики предполагают, что эти действия могут являться начальной фазой более масштабной операции Украины в Курской области или других секторах фронта. В то же время, ISW воздерживается от конкретных прогнозов дальнейшего развития ситуации.
Российские силы попытались использовать активность украинских войск северо-восточнее Суджи для проведения собственных наступательных действий. По данным ISW, россияне достигли продвижения к западу от Малой Локни (расположенной северо-западнее Суджи).
Российское Министерство обороны сообщило об участии в боевых действиях в Курской области подразделений беспилотников, якобы относящихся к "каспийской морской пехоте". Речь идет, вероятно, о 177-м морском пехотном полку Каспийской флотилии. По оценкам ISW, этот полк мог быть передислоцирован из западной части Запорожской области в Курскую область.
Что известно о новом наступлении ВСУ на Курщине
Как сообщили в ISW 6 января, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники.
продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;
активизировали наступательные действия в районе Леонидового;
провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.
Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.
Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января. Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-