ВСУ добились тактических успехов во время нового наступления в Курской области

Украинские силы добились тактических успехов в Курской области с начала наступления 6 января По данным аналитиков ВСУ продвинулись в трех районах.

Аналитики проанализировали новое наступление Сил обороны на Курщине РФ

Как отмечается, согласно опубликованному отчету, геолокационные данные свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в следующих районах:

Южная часть Бердина,

Центральная часть Русского Поречного,

Центральная часть Новосотницкого (все населенные пункты расположены северо-восточнее Суджи).

Аналитики предполагают, что эти действия могут являться начальной фазой более масштабной операции Украины в Курской области или других секторах фронта. В то же время, ISW воздерживается от конкретных прогнозов дальнейшего развития ситуации.

Российские силы попытались использовать активность украинских войск северо-восточнее Суджи для проведения собственных наступательных действий. По данным ISW, россияне достигли продвижения к западу от Малой Локни (расположенной северо-западнее Суджи).

Российское Министерство обороны сообщило об участии в боевых действиях в Курской области подразделений беспилотников, якобы относящихся к "каспийской морской пехоте". Речь идет, вероятно, о 177-м морском пехотном полку Каспийской флотилии. По оценкам ISW, этот полк мог быть передислоцирован из западной части Запорожской области в Курскую область.

Украинские силы, вероятно, интегрируют возможности высокоточных ударов большой дальности со средствами радиоэлектронной борьбы (РЕБ), что способствует успеху наземных операций, отмечают аналитики ISW в отчете. Поделиться

Что известно о новом наступлении ВСУ на Курщине

Как сообщили в ISW 6 января, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники.

продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января. Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.