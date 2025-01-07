ЗСУ досягли тактичних успіхів під час нового наступу в Курській області

Українські сили досягли тактичних успіхів у Курській області з початку наступу 6 січня. За даними аналітиків ЗСУ просунулися у трьох районах.

Аналітики проаналізували новий наступ Сил оборони на Курщині РФ

Як зазначається, згідно з опублікованим звітом, геолокаційні дані свідчать, що українські війська просунулися в таких районах:

Південна частина Бердіна,

Центральна частина Руського Порічного,

Центральна частина Новосотницького (усі населені пункти розташовані на північний схід від Суджі).

Аналітики припускають, що ці дії можуть бути початковою фазою більш масштабної операції України в Курській області або в інших секторах фронту. Водночас, ISW утримується від конкретних прогнозів щодо подальшого розвитку ситуації.

Російські сили спробували використати активність українських військ на північний схід від Суджі для проведення власних наступальних дій. За даними ISW, росіяни досягли просування на захід від Малої Локні (розташованої на північний захід від Суджі).

Російське Міністерство оборони повідомило про участь у бойових діях в Курській області підрозділів безпілотників, які нібито належать до "каспійської морської піхоти". Йдеться, ймовірно, про 177-й морський піхотний полк Каспійської флотилії. За оцінками ISW, цей полк міг бути передислокований із західної частини Запорізької області до Курської області.

Українські сили, ймовірно, інтегрують можливості високоточних ударів великої дальності із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), що сприяє успіху наземних операцій, — зазначають аналітики ISW у звіті. Поширити

Що відомо про новий наступ ЗСУ на Курщині

Як повідомили в ISW 6 січня, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:

просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;

активізували наступальні дії в районі Леонідового;

провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня. Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.