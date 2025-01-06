Бійці ССО показали кадри боїв з армією РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО показали кадри боїв з армією РФ на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО показали кадри боїв з армією РФ на Курщині — відео
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Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку на території Курської області. Цьому передує постійна й ретельна підготовка.

Головні тези:

  • Бійці Сил спеціальних операцій демонструють відео бойових операцій з армією РФ на Курщині.
  • Українські військові підтримують ретельну підготовку та бойовий дух у кожній операції на Курській області.
  • Українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки в різних районах, де зупиняли безславні спроби окупантів.
  • Наступальні дії Сил оборони України в Курській області розпочалися вночі 5 січня, що свідчить про успішний наступ українських військ.
  • За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Росія отримує те, чого заслуговує, на Курщині.

Як бійці ССО знищують солдатів РФ під час операції на Курщині

Кожна операція в Курській області є результатом регулярної та ретельної підготовки, чіткого планування, блискавичної раптовості, братерської підтримки та незламного бойового духу. Це те, що ворог відчуває щодня, — зазначають у ССО.

Сили спеціальних операцій також опублікували відео, яке демонструє бойову роботу груп 6-го полку "Рейнджер" ССО в Курській області.

Бійці полку неодноразово зупиняли безславні спроби російських та північнокорейських військових.

Яка ситуація у Курській області

Як повідомили в ISW 6 січня, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:

  • просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;

  • активізували наступальні дії в районі Леонідового;

  • провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня. Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — заявив він.

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