Бійці ССО показали кадри боїв з армією РФ на Курщині — відео

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку на території Курської області. Цьому передує постійна й ретельна підготовка.

Як бійці ССО знищують солдатів РФ під час операції на Курщині

Кожна операція в Курській області є результатом регулярної та ретельної підготовки, чіткого планування, блискавичної раптовості, братерської підтримки та незламного бойового духу. Це те, що ворог відчуває щодня, — зазначають у ССО. Поширити

Сили спеціальних операцій також опублікували відео, яке демонструє бойову роботу груп 6-го полку "Рейнджер" ССО в Курській області.

Бійці полку неодноразово зупиняли безславні спроби російських та північнокорейських військових.

Яка ситуація у Курській області

Як повідомили в ISW 6 січня, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:

просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;

активізували наступальні дії в районі Леонідового;

провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня. Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.