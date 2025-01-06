Бійці ССО показали кадри боїв з армією РФ на Курщині — відео

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку на території Курської області. Цьому передує постійна й ретельна підготовка.
Головні тези:
- Бійці Сил спеціальних операцій демонструють відео бойових операцій з армією РФ на Курщині.
- Українські військові підтримують ретельну підготовку та бойовий дух у кожній операції на Курській області.
- Українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки в різних районах, де зупиняли безславні спроби окупантів.
- Наступальні дії Сил оборони України в Курській області розпочалися вночі 5 січня, що свідчить про успішний наступ українських військ.
- За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, Росія отримує те, чого заслуговує, на Курщині.
Як бійці ССО знищують солдатів РФ під час операції на Курщині
Сили спеціальних операцій також опублікували відео, яке демонструє бойову роботу груп 6-го полку "Рейнджер" ССО в Курській області.
Бійці полку неодноразово зупиняли безславні спроби російських та північнокорейських військових.
Яка ситуація у Курській області
Як повідомили в ISW 6 січня, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:
просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;
активізували наступальні дії в районі Леонідового;
провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.
Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.
Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня. Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-