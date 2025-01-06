Позиція України на Курщині вплине на майбутні переговори — Блінкен
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Позиція України на Курщині вплине на майбутні переговори — Блінкен

Позиція України на Курщині вплине на майбутні переговори — Блінкен
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Джерело:  AFP

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі заявив, що стратегічна позиція України в Курській області має ключове значення для можливих майбутніх переговорів.

Головні тези:

  • Позиція України на Курщині визначає успішність майбутніх переговорів, важливість стратегічного партнерства з США.
  • Адміністрація президента Джо Байдена прагне забезпечити максимально сильну позицію України на міжнародній арені.
  • Для України важливо мати надійні гарантії безпеки та протистояти імперським амбіціям президента РФ Володимира Путіна.
  • Українські сили активізували наступальні дії в Курській області, що може вплинути на подальший розвиток конфлікту.
  • Наступ українських військ супроводжується черговими переміщеннями та атаками, що свідчить про рух України вперед на Курщині.

Чому позиція України в Курській області є важливою для переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що адміністрація президента Джо Байдена прагне забезпечити максимально сильну позицію України на переговорах.

Позиція України в Курській області є критично важливою, оскільки це, безумовно, враховуватиметься у будь-яких майбутніх переговорах, які можуть відбутися наступного року.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Державний секретар США

Він також підкреслив, що навіть за умов можливих перемовин Україна потребуватиме надійних гарантій безпеки, оскільки президент РФ Володимир Путін, за його словами, не вважає, що "гру завершено".

Його імперські амбіції залишаються незмінними. Він спробує використати час для відпочинку, переозброєння і, зрештою, нової атаки, — додав Блінкен.

Яка ситуація у Курській області

Як зазначається, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:

  • просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;

  • активізували наступальні дії в районі Леонідового;

  • провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня. Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — заявив він.

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