Позиция Украины на Курщине повлияет на предстоящие переговоры — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле заявил, что стратегическая позиция Украины в Курской области имеет ключевое значение для предстоящих переговоров.
Главные тезисы
- Позиция Украины в Курщине определяет успешность будущих переговоров, важность стратегического партнерства с США.
- Администрация президента Джо Байдена стремится обеспечить максимально сильную позицию Украины на международной арене.
- Для Украины важно обладать надежными гарантиями безопасности и противостоять имперским амбициям президента РФ Владимира Путина.
- Украинские силы активизировали наступательные действия в Курской области, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.
- Наступление украинских войск сопровождается очередными перемещениями и атаками, что свидетельствует о движении Украины вперед на Курщине.
Почему позиция Украины в Курской области важна для переговоров
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена стремится обеспечить максимально сильную позицию Украины на переговорах.
Он также подчеркнул, что даже в условиях возможных переговоров Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности, поскольку президент РФ Владимир Путин, по его словам, не считает, что "игра завершена".
Какая ситуация в Курской области
Как отмечается, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники, в частности:
продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;
активизировали наступательные действия в районе Леонидового;
провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.
Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.
Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января. Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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