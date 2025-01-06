Позиция Украины на Курщине повлияет на предстоящие переговоры — Блинкен
Категория
Мир
Дата публикации

Позиция Украины на Курщине повлияет на предстоящие переговоры — Блинкен

Позиция Украины на Курщине повлияет на предстоящие переговоры — Блинкен
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Источник:  AFP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле заявил, что стратегическая позиция Украины в Курской области имеет ключевое значение для предстоящих переговоров.

Главные тезисы

  • Позиция Украины в Курщине определяет успешность будущих переговоров, важность стратегического партнерства с США.
  • Администрация президента Джо Байдена стремится обеспечить максимально сильную позицию Украины на международной арене.
  • Для Украины важно обладать надежными гарантиями безопасности и противостоять имперским амбициям президента РФ Владимира Путина.
  • Украинские силы активизировали наступательные действия в Курской области, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.
  • Наступление украинских войск сопровождается очередными перемещениями и атаками, что свидетельствует о движении Украины вперед на Курщине.

Почему позиция Украины в Курской области важна для переговоров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена стремится обеспечить максимально сильную позицию Украины на переговорах.

Позиция Украины в Курской области критически важна, поскольку это, безусловно, будет учитываться в любых будущих переговорах, которые могут состояться в следующем году.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США

Он также подчеркнул, что даже в условиях возможных переговоров Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности, поскольку президент РФ Владимир Путин, по его словам, не считает, что "игра завершена".

Его имперские амбиции остаются постоянными. Он попытается использовать время для отдыха, перевооружения и, наконец, новой атаки, — добавил Блинкен.

Какая ситуация в Курской области

Как отмечается, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники, в частности:

  • продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

  • активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

  • провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января. Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — заявил он.

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