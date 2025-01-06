Бойцы ССО показали кадры боев с армией РФ на Курщине — видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских окупантов и их технику на территории Курской области. Этому предшествует постоянная и тщательная подготовка.

Как бойцы ССО уничтожают солдат РФ во время операции на Курщине

Каждая операция в Курской области — результат регулярной и тщательной подготовки, четкого планирования, молниеносной внезапности, братской поддержки и несокрушимого боевого духа. Это то, что враг чувствует каждый день, — отмечают в ССО. Поделиться

Силы специальных операций также опубликовали видео, демонстрирующее боевую работу групп 6-го полка "Рейнджер" ССО в Курской области.

Бойцы полка не раз останавливали бесславные попытки русских и северокорейских военных.

Какая ситуация в Курской области

Как сообщили в ISW 6 января, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники.

продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

Наступательные действия Сил обороны Украины начались в Курской области России в ночь на 5 января.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.