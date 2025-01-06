Бойцы ССО показали кадры боев с армией РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО показали кадры боев с армией РФ на Курщине — видео

ССО
Бойцы ССО показали кадры боев с армией РФ на Курщине — видео
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Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских окупантов и их технику на территории Курской области. Этому предшествует постоянная и тщательная подготовка.

Главные тезисы

  • Бойцы сил специальных операций демонстрируют видео боевых операций с армией РФ на Курщине.
  • Украинские военные поддерживают тщательную подготовку и боевой дух каждой операции на Курской области.
  • Украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники в разных районах, где останавливали бесславные попытки окупантов.
  • Наступательные действия Сил обороны Украины в Курской области начались ночью 5 января, что свидетельствует об успешном наступлении украинских войск.
  • По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Россия получает то, чего заслуживает, на Курщине.

Как бойцы ССО уничтожают солдат РФ во время операции на Курщине

Каждая операция в Курской области — результат регулярной и тщательной подготовки, четкого планирования, молниеносной внезапности, братской поддержки и несокрушимого боевого духа. Это то, что враг чувствует каждый день, — отмечают в ССО.

Силы специальных операций также опубликовали видео, демонстрирующее боевую работу групп 6-го полка "Рейнджер" ССО в Курской области.

Бойцы полка не раз останавливали бесславные попытки русских и северокорейских военных.

Какая ситуация в Курской области

Как сообщили в ISW 6 января, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники.

  • продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

  • активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

  • провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

Наступательные действия Сил обороны Украины начались в Курской области России в ночь на 5 января.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — заявил он.

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