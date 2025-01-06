Бойцы ССО показали кадры боев с армией РФ на Курщине — видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских окупантов и их технику на территории Курской области. Этому предшествует постоянная и тщательная подготовка.
Главные тезисы
- Бойцы сил специальных операций демонстрируют видео боевых операций с армией РФ на Курщине.
- Украинские военные поддерживают тщательную подготовку и боевой дух каждой операции на Курской области.
- Украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники в разных районах, где останавливали бесславные попытки окупантов.
- Наступательные действия Сил обороны Украины в Курской области начались ночью 5 января, что свидетельствует об успешном наступлении украинских войск.
- По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Россия получает то, чего заслуживает, на Курщине.
Как бойцы ССО уничтожают солдат РФ во время операции на Курщине
Силы специальных операций также опубликовали видео, демонстрирующее боевую работу групп 6-го полка "Рейнджер" ССО в Курской области.
Бойцы полка не раз останавливали бесславные попытки русских и северокорейских военных.
Какая ситуация в Курской области
Как сообщили в ISW 6 января, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники.
продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;
активизировали наступательные действия в районе Леонидового;
провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.
Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.
Наступательные действия Сил обороны Украины начались в Курской области России в ночь на 5 января.
Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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